Miss Vespa vintage ad Albignasego, concorso di eleganza per vespe

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1849628278689453/

Vespa Club Roncajette è lieto di invitarVi al 3° Concorso Miss Vespa Vintage, concorso di eleganza per vespe, che si terrà il giorno 26 agosto, dalle ore 15.30, presso Villa Obizzi in Piazza del Donatore ad Albignasego.

In breve :

- Sono ammessi al Concorso tutti i mezzi Piaggio Vespa immatricolati tra l’anno 1946 e il 1987 compreso.

- Le Vespe potranno essere ammesse al concorso unicamente se nel giorno dell’evento risulteranno perfettamente funzionanti, in regola con le disposizioni vigenti per la circolazione su strada, dotate di assicurazione in corso di validità oltre che dei regolari documenti che le autorizzino alla circolazione.

- Il numero massimo di mezzi partecipanti al Concorso è fissato in 100 Vespe

Le categorie del Concorso saranno :

- Vespa “Vintage” (prodotta dal 1946 al 1959) (miglior conservata e miglior restaurata )

- Vespa “Classic” (prodotta dal 1960 al 1986); (miglior conservata e miglior restaurata )

- Vespa & Sport (Vespa “sportiva” prodotta dal 1946 fino al modello PX T5); (miglior conservata e miglior restaurata )

- Vespa “Fantasy” (Vespa personalizzata, strana, multicolor, mods,);

- Vespa “Rat Rod” (Vespa restaurata appositamente per “sembrare” rovinata, arruginita, scassata, sul punto di “perdere i pezzi”…).

La Giuria baserà la propria valutazione sui seguenti aspetti:

1. Funzionalità Meccanica;

2. Stato della Carrozzeria;

3. Ricambi ed Accessori;

4. Stato di Preservazione e/o Qualità del Lavoro di Restauro;

5. Regolarità dei Documenti.

6. Abbigliamento dell’epoca

- Ogni giudice assegnerà un punteggio da 1 a 20 per un totale di 100 punti per mezzo ed in caso di parità di punteggio tra due o più mezzi della stessa categoria, il Presidente di Giuria dovrà emettere la propria decisione insindacabile.

- Le decisioni della Giuria sono inappellabili e pertanto dopo la pubblicazione dei risultati non saranno ammesse contestazioni o reclami.

- Verrò premiata le migliori vespa per ogni fascia di età

Per qualsiasi dubbio e/o informazione non esitate a contattarci al numero 3490834056

Vi aspettiamo numerosi

Il presidente Roberto Sisi

Gallery