Mistero Halloween, serata Cluedo a Teolo

Quest'anno il 31 ottobre 2019 in occasione di Halloween c'è un mistero da risolvere. Chi ha ucciso Mister Black? In quale stanza? L'assassino (sarà una donna?) ha usato un coltello o una corda.

Gli Amici della Biblioteca di Teolo ti aspettano in sala Bazzi alle 20.30 per indagare e risolvere questo mistero!

Si gioca in sei squadre di 4 persone (età dai 10 ai 14 anni)

Costo: 5 euro - gratuito con la tessera dell'associazione.

Iscrizione obbligatoria via mail a amicibiblio.teolo@gmail.com, così ci aiuti a organizzare meglio la serata!



Per i più piccoli in Biblioteca di Teolo (dalle 20.30) ci saranno letture ad alta voce, giochi e laboratori!

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/3138685862840711/