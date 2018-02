Sabato 17 febbraio alle 21, nel salone del Patronato San Bellino, va in scena la brillante commedia teatrale in dialetto veneto "El mistero dea siora Francesca", del gruppo Teste Toste di Cadoneghe.

L'evento è promosso dal circolo Noi di San Bellino e fa parte del ciclo di spettacoli "N'demo a teatro in saeon!".