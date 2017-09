Presentazione del libro "Mistica Maeva" di Laura Walter alla biblioteca di Abano Terme

Martedì 12 settembre alle ore 21 alla biblioteca civica di Abano Terme viene presentato il volume "Mistica Maeva" di Laura Walter.

con la partecipazione di Vasco Mirandola

in collaborazione con l’associazione Biblioamat

L'AUTRICE

Laura Walter abita a Padova, dove lavora e scrive storie per ragazzi, la sua vera grande passione.

Ha esordito con il romanzo La Grande P.P.P., menzione speciale al Premio Pippi 2004 nella categoria inediti, poi pubblicato da Fabbri.

Il suo secondo romanzo, Mistica Maëva e l’anello di Venezia, il primo della trilogia che ha per protagonista la rossa Maëva, ha vinto il Premio Libri Infiniti - Critici in Erba 2007 e il premio nazionale “Mariele Ventre” 2008, ex aequo con Bruno Tognolini.

Dai suoi libri sono stati tratti tre spettacoli teatrali e un cartone animato. Molte altre storie viaggiano ancora nell’etere, pronte per essere intercettate dalla sua vulcanica fantasia.