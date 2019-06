La seconda tappa di MIVAO, a Tavo di Vigodarzere

Anche quest'anno il MIVAO per la seconda volta farà tappa a Tavo di Vigodarzere. Per valorizzare il territorio venerdì 28 giugno ci sarà la possibilità di camminare o correre per le vie di Tavo in un percorso misto che piacerà al pubblico e unirà sport, salute e divertimento.

Ore 20.30 partenza per la camminata di 6 km o la corsa dei 10km, al ritorno un ricco pasta party e a seguire in occasione del T-ROCK, i MerQury Legacy ci faranno riascoltare tutti i più grandi successi dei mitici QUEEN. Un ricco menù di panini e Birra accompagnerà la serata. MIVAO mette a disposizione tutta la sua energia a sostegno dei progetti dell'hospice pediatrico di Padova "l'isola che c'è". Per info Facebook: TAVO CORRE, MIVAO - VADO DI CORSA