Miyazaki, le migliori colonne sonore dal vivo all’anfiteatro del Venda

Per la prima volta in Italia l'inedito omaggio orchestrale alle colonne sonore dei grandi capolavori d'animazione che hanno consacrato l'estetica giapponese all'Olimpo del cinema mondiale.

Fondatore dello Studio Ghibli, vincitore di due Premi Oscar e decine di premi internazionali, più volte paragonato a Walt Disney per l'importanza dei suoi contributi nel settore dell'animazione, ***Hayao Miyazaki*** è già leggenda del cinema.

«La filosofia di Miyazaki unisce romanticismo e umanesimo a un piglio epico, una cifra di fantastico visionario che lascia sbalorditi. Il senso di meraviglia che i suoi film trasmettono risveglia il fanciullo addormentato che è in noi.» (Marco Müller, direttore della Mostra del Cinema di Venezia)

Prezzi

In prevendita euro 10 + D.P.; Posti limitati.

I biglietti per l’ingresso sono disponibili a numero chiuso in prevendita attraverso due circuiti. All'esaurimento dei biglietti online, non saranno disponibili biglietti d'ingresso il giorno stesso.

🎟️ Via Paypal/Bigcartel su https://alchiarodiluna.bigcartel.com/product/31-05-hayao-miyazaki-le-colonne-sonore-dal-vivo-anfiteatro-del-venda

🎟️ Telefonicamente allo 06-0406 e pagamento in contanti nei Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole) oppure online con carta di credito e prepagata su https://www.diyticket.it/locations/70/anfiteatro-del-venda

Orari

Apertura cancelli: 20.30

Live: 21.30

Orchestra

Agnese Amico - Violino

Francesco Ganassin - Clarinetto Basso

Enrico Milani - Violoncello

Riccardo Pettina' - Piano

Francesco Cigana - Percussioni

Programma musicale (per film):

Nausicaä della Valle del vento (Musiche di Joe Hisaishi)

La città incantata (Musiche di Joe Hisaishi, Youmi Kimura)

Il castello errante di Howl (Musiche di Joe Hisaishi, Youmi Kimura)

Porco Rosso (Musiche di Joe Hisaishi, Tokiko Katō)

Il mio vicino Totoro (Musiche di Joe Hisaishi)

Kiki consegne a domicilio (Musiche di Joe Hisaishi, Yumi Arai)

Principessa Mononoke (Musiche di Joe Hisaishi)

L'estate di Kikujiro (Regia di Takeshi Kitano, Musiche di Joe Hisaishi)

