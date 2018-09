Settimana europea della mobilità sostenibile 2018 a Padova, tutti gli appuntamenti

Dal 16 al 22 settembre 2018 l’Europa celebrerà, come ogni anno la Settimana europea della mobilità - European Mobility Week, un appuntamento che si rinnova da 17 anni offrendo ai cittadini l’occasione di ripensare il ruolo delle strade urbane e di sperimentare soluzioni pratiche per affrontare sfide come l’inquinamento o la congestione del traffico.

Scarica il programma con tutti gli eventi

Anche il Comune di Padova, Settore Ambiente e Territorio e Servizio Mobilità, aderisce alla European Mobility Week promuovendo diverse iniziative nel corso della settimana.

Tra queste “Una bici in Comune”, l’iniziativa di bike-to-work in cui i componenti di Giunta e Consiglio Comunale e tutti i dipendenti sono invitati ad utilizzare la bicicletta negli spostamenti casa-lavoro. Quest’anno l’iniziativa dura tre settimane ed è legata sia alla sfida europea “Social Biking Challenge”, sia all’evento “Bike to work” promosso da FIAB Onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e Rete Città Sane OMS per il 21 settembre.

In programma anche l’incontro pubblico di presentazione della Proposta di Piano del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) che coinvolge il Comune e la Conferenza Metropolitana di Padova, previsto per lunedì 17 settembre alle 16.30 al Centro Culturale Altinate San Gaetano.

L’incontro rappresenta un importante momento del processo di ascolto e partecipazione che ha caratterizzato la stesura del Pums ed un ulteriore momento aperto di presentazione e confronto sulla proposta per la raccolta di osservazioni. Seguiranno workshop di lavoro in parallelo organizzati per tavoli tematici.

A conclusione della settimana europea della mobilità, che si chiuderà con si terrà la Domenica Sostenibile il 23 settembre con la chiusura al traffico veicolare privato nell’area all’interno delle mura cinquecentesche e con le piazze principale teatro delle diverse iniziative previste.

Il programma delle Domeniche Sostenibili 2018 si chiuderà il 21 ottobre ancora in un quartiere: sarà la volta di Forcellini e Terranegra.

La Settimana europea della mobilità

Si tratta di una iniziativa che si svolge tutti gli anni per incoraggiare i Paesi e le città a introdurre e promuovere misure di trasporto sostenibile e a invitare le persone a sperimentare alternative all’auto.

La Commissione europea ha stabilito due obiettivi ambiziosi per la mobilità urbana:

l’eliminazione graduale delle auto ad alimentazione convenzionale nelle città entro il 2050

il passaggio a una logistica urbana a zero emissioni nei maggiori centri urbani entro il 2030

L’edizione 2018 della campagna europea, con lo slogan “Cambia e vai”, incoraggia tutti a esplorare le diverse opzioni disponibili per spostarsi in città e a riflettere su quale sia il miglior mezzo di trasporto per un particolare viaggio.

Perché non provare a usare la bicicletta per andare in palestra, prendere un mezzo pubblico per raggiungere l‘ufficio o passeggiare per i negozi?

Abbracciando il concetto di multimodalità e introducendo alcune opzioni di trasporto sostenibile nei nostri viaggi, non solo avremo un impatto positivo sull‘ambiente, ma potremo anche scoprire che siamo più in forma e più felici, e anche con qualche risparmio in più!

Eventi

“Una bici in Comune”

Ritorna l’iniziativa di bike-to-work in cui i componenti di Giunta e Consiglio Comunale e tutti i dipendenti sono invitati ad utilizzare la bicicletta negli spostamenti casa-lavoro. Quest’anno l’iniziativa dura tre settimane ed è legata sia alla sfida europea “Social Biking Challenge”, sia all’evento “Bike to work” promosso da FIAB Onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e Rete Città Sane OMS per il 21 settembre.

Domenica 16 settembre

Social Biking Challenge è una sfida lanciata dalla Commissione Europea con l’obiettivo di far diventare l’uso della bicicletta un’abitudine sociale, incentivando così l’attività fisica e l’uso di mezzi di trasporto sostenibili.

La sfida, aperta a tutte le città europee, durerà tre settimane a partire dal 16 settembre. Per partecipare alla sfida è sufficiente scaricare l’applicazione mobile “BikePrints”disponibile gratuitamente nell’Apple store e nel Play store.

BikePrints è un’app che permette di tracciare i propri spostamenti in bici, seguire gli amici e guadagnare insieme i punti che permetteranno di vincere dei premi.

I partecipanti possono tracciare i propri spostamenti in bici da soli, in coppia o in un gruppo da 4 e guadagnare punti in base alla distanza percorsa.

Maggiori informazioni: www.padovanet.it/informazione/sfida-europea-social-biking-challenge

Lunedì 17 settembre

Dalle 16.30 alle 19.30 | Centro Culturale Altinate San Gaetano

Piano Urbano Mobilità Sostenibile della

Presentazione del processo in corso per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che include i 17 Comuni che fanno parte della Conferenza Metropolitana di Padova. In programma anche workshop tematici.

Martedì 18 settembre

Dalle 9 alle 12 | Area interna Ospedale

Marchiatura gratuita biciclette

Servizio di marchiatura gratuita del codice fiscale sul telaio della propria bici, in collaborazione con Amici della Bicicletta di Padova. Prenotazione online su www.padovanet.it

Mercoledì 19 settembre

Alle 16.30 | Informambiente, via dei salici 35

Educazione alla sostenibilità

Presentazione ai dirigenti scolastici delle Proposte di educazione alla sostenibilità per l’anno scolastico 2018/2019 promosse da Informambiente su: acqua, alimentazione, aria, biodiversità, energia, mobilità sostenibile, riciclo, sostenibilità e orti scolastici.

Giovedì 20 settembre

Dalle 7.30 alle 9.30 | Alcuni luoghi della città

Giretto d’Italia 2018

Tutti al lavoro in bicicletta! Il Comune di Padova aderisce al 8° campionato nazionale della ciclabilità urbana che promuove gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta (bike to work), promosso da Legambiente e VeloLove in collaborazione con Euromobility.

Lo staff del Comune di Padova e i volontari dell’Associazione Amici della Bicicletta monitoreranno gli spostamenti in bici in 4 punti della città.

Dalle 11 alle 13 | Fiera di Padova, Padiglione 11 - Area GPP LAB

Convegno “Il verde pubblico e la revisione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) obbligatori previsti dal Codice Appalti e dal PAN GPP. Tra Istituzioni e mercato le nuove strategie e opportunità in corso d’opera”

L’assessora all’Ambiente Chiara Gallani interverrà al convegno e illustrerà l’esperienza maturata dall’amministrazione comunale in tema di acquisti verdi.

Sabato 22 settembre

Dalle 9 alle 13 | Galleria Civica di Piazza Cavour

Bioarchitettura tra Passato, Presente e Futuro

Mostra e convegno in occasione dei 20 anni della Sezione di Padova dell’INBAR (Istituto Nazionale di BioARchitettura) sulle attività svolte nel territorio e sull’attualità e prospettive della bioarchitettura.

Appuntamenti su più giornate

Dal 19 al 21 settembre

Fiera di Padova

Flormart - Salone internazionale florovivaismo architettura del paesaggio e infrastrutture verdi

Il Settore Ambiente e Territorio e il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana presenteranno: il progetto educativo “L’orto a scuola”, l’applicazione Papp-UGB per la mappatura del verde privato sviluppata nell’ambito del progetto Europeo UGB - Urban Green Belts, gli acquisti verdi riguardanti la gestione del verde pubblico e l’arredo urbano.

Dal 20 al 23 settembre

IT.A.CÀ, Festival sul Turismo Responsabile

Un ricco programma di eventi per scoprire luoghi e culture attraverso itinerari a piedi, in bici, in barca, workshop, aperitivi e racconti di viaggio, visite guidate, feste nei parchi e nei quartieri, seminari, laboratori, concerti, documentari, libri e degustazioni per lanciare un’idea di turismo più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive. Un cammino unico in tanti territori diversi che coniuga la sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini.

Per tutte le info: www.festivalitaca.net - itacaturismo.padova@gmail.com

Evento Facebook: IT.A.CÀ Padova – Festival del turismo responsabile – II°edizione

Dal 22 al 23 settembre

dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Anime Verdi – Festival di giardini aperti

Per un intero weekend 24 giardini del centro storico di Padova apriranno le porte al pubblico e riveleranno la loro bellezza nascosta. Un percorso che porterà i visitatori ad attraversare i secoli e gli stili tra alberi ultracentenari e le più stravaganti e rare varietà di piante.

Per accedere ai giardini è necessario munirsi del braccialetto acquistabile presso il punto informazioni nei giorni del festival o disponibile in prevendita on line o presso il Punto Giovani Toselli 3.0

Costo del braccialetto d’ingresso: 8 euro (intero), 5 euro ( ridotto under 25), gratuito per disabili e ragazzi sotto i 15 anni d’età accompagnati da adulti con il braccialetto.

Evento proposto dall’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova in collaborazione con cooperativa sociale Il Raggio di Verde nell’ambito del Piano di Intervento in materia di Politiche Giovanili del distretto di Padova co-finanziato dalla Regione del Veneto.

Per tutte le info: www.animeverdi.it