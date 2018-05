Incontro “Mobilità sostenibile: idee per la città di Padova” all’Orto Botanico

Nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile, si tiene un incontro tra università e istituzioni cittadine per promuovere la mobilità sostenibile.

All’incontro partecipano, tra gli altri, il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni e Jorge Pinho de Sousa, docente all’Universidade do Porto.

Approfondimenti su www.ilbolive.unipd.it.

“L’obiettivo della attività svolta dall’Ufficio del Mobility Manager di Ateneo è stato quello di ricostruire le caratteristiche della mobilità sistematica casa-lavoro e casa- università per dipendenti e studenti dell’Ateneo – spiega il prof. Riccardo Rossi, del Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università di Padova -. In tal senso è stata eseguita un’indagine campionaria (mediante somministrazione di un questionario on-line) che ha riguardato un campione rappresentativo di dipendenti (2mila su un totale di 4.477) e di studenti (13.178 su 60.075). I principali risultati delle analisi condotte costituiscono una base di conoscenza utile per lo sviluppo di iniziative interne all’Ateneo orientate all’incentivazione di forme di mobilità sostenibile e nello stesso tempo per sollecitare le azioni esterne (Pubbliche Amministrazioni) nella medesima prospettiva.

“Un dato interessante che emerge – continua Rossi - riguarda l’ambito nel quale le attuali scelte di trasporto potrebbero essere guidate coerentemente con una visione di sostenibilità: per gli studenti e in modo particolare per i dipendenti sulle relazioni casa-sede di lavoro/studio comprese nell’intervallo tra 5 e 20 km, si osserva un utilizzo prevalente di mezzi poco sostenibili (auto propria in particolare). Si tratta in sostanza di quelle relazioni che non sono servite dal treno (il treno risulta attraente sopra i 20 km) e che, per la loro estensione, non sono normalmente coperte da spostamenti a piedi o in bicicletta (distanze inferiori ai 5 chilometri). Incentivazione di forme di spostamento condiviso (car-pooling e car-sharing), promozione dell’uso della bicicletta, potenziamento dell’accessibilità ciclabile e pedonale assieme ad un miglioramento dei servizi di trasporto pubblico appaiono le linee di indirizzo da seguire per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che l’Ateneo si pone.”

Interverranno all’incontro, tra gli altri, la prof.ssa Francesca Da Porto, Prorettrice all’Edilizia e Sicurezza e il prof. Arturo Lorenzoni, Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica del Comune Padova.

