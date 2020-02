San Patrizio a Padova: arrivano i Modena City Ramblers per un concerto speciale al Geox

Marzo a Padova è primavera, musica e fa rima con il combat folk dei Modena City Ramblers, tornati nei teatri in occasione del tour “Riaccolti in teatro”. Al Gran Teatro Geox come da tradizione nella settimana dei festeggiamenti per San Patrizio, ospiti nella kermesse ‘Irlanda in Festa’, i cui ricordi più belli legano la band e il pubblico di Padova in un appuntamento ormai storico. Immancabili per l’occasione gli allestimenti tematici, fiumi di birra Guinness e delle altre case irlandesi, Fish & Chips e altri sapori e colori che hanno reso imperdibile l’appuntamento in città. Il concerto avrà un prezzo d’ingresso speciale, il teatro è pronto ad accogliere centinaia di appassionati e fan dei Ramblers!

Proprio come successe più di 20 anni fa in occasione dell’uscita dell’album acustico “Raccolti” (1998), la band ha voluto tornare al proprio suono originale, un sound che li “riaccoglie” nella riproposizione dei cavalli di battaglia scelti dal repertorio di 25 oltre anni di carriera. Questa volta, però, in una speciale versione teatrale, suggestiva e intima, per far gioire e commuovere “come in principio e come sempre sarà” il loro vasto pubblico unito da sempre da un profondo sentimento condiviso. Il riaccolti in teatro tour, sarà un momento di raccoglimento dei Ramblers, reduci, nei soli ultimi due anni, dalla pubblicazione di due album – “Mani come rami, ai piedi radici” del 2017 e “Riaccolti” del 2018 – che li ha portati a suonare in oltre 210 date su tutto il territorio nazionale.

“La dimensione del teatro ci elettrizza particolarmente: in tanti anni di concerti il teatro è un luogo che abbiamo frequentato poche volte e sempre con grande soddisfazione. Le nostre canzoni in questo contesto suonano in un modo del tutto particolare e ci “parlano” in modo diverso e sorprendente, e alla stessa maniera si rivelano a chi ci ascolta. L’unica tournée teatrale della nostra carriera risale a 20 anni fa, dopo l’uscita di “Raccolti”; è giunta l’ora di tornare a vivere l’emozione del sipario che si apre, “Riaccolti” dal pubblico seduto e pronto ad ascoltarci”. Con queste parole i Modena City Ramblers danno appuntamento ai fan sotto il proprio palco.

Biglietti su ticketmaster.it dalle ore 16 di venerdì 21 febbraio 2020.

Modena City Ramblers

venerdì 20 marzo 2020, ore 21.30

Gran Teatro Geox - Padova

https://www.facebook.com/events/334166570821191/