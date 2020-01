A Piove di Sacco l'installazione artistica "Modist 6.0 – Alta Tensione"

Mødist presenta la sua sesta edizione dal titolo “Modist 6.0 – Alta Tensione”. Il 28 febbraio 2020 presso l’Auditorium Giovanni Paolo 2° di Piove di Sacco verrà presentata un’installazione che coinvolge tre discipline: la videoarte, la fotografia e la danza.

Questi tre mondi vengono uniti in un solo progetto artistico grazie a Serena Panariti (video artist), Alessandro Pittarella (fotografo) e Giulia Mingardo (ballerina). Attraverso il movimento e la tensione lo spettatore potrà approfondire la figura della ballerina - in questo caso in quanto donna - superandone una dimensione superficiale.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/1440771336093946/

Si ringrazia l'Assessore alla Cultura Paola Ranzato e il Comune di Piove di Sacco per il continuo supporto. Grafica a cura di Beatrice Mezzocolli.