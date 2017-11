“I molti talenti di Galilei” incontro a Palazzo del Monte

Martedì 28 novembre, alle ore 18, prende il via il ciclo di incontri di approfondimento che l’Università degli Studi di Padova ha promosso, congiuntamente alla Fondazione Cariparo, in concomitanza con la grande mostra su Galileo allestita in Palazzo del Monte.

TUTTI I DETTAGLI DELLA MOSTRA

Gli incontri sono ospitati nell’Auditorium dello stesso Palazzo del Monte, in Piazza Duomo 14.

Protagonista dell’incontro di apertura del ciclo sarà il professor Leopoldo Benacchio dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che si soffermerà su “I molti talenti di Galilei”.

Le conferenze saranno introdotte da Giovanna Valenzano, prorettrice al Patrimonio artistico, musei e biblioteche.

Il relatore approfondirà la vicenda galileiana. Galileo fu un grande fisico, un innovatore, un metodico esploratore dell’ignoto. Cambiò il modo di studiare e rapportarsi con la natura e i suoi fenomeni.

Noto principalmente per la sfortunata vicenda che lo vide opposto al potere ecclesiastico del tempo, Galileo Galilei aveva molti diversi talenti, sia innati che coltivati. Spesso trascurati dalla divulgazione, sono invece fondamentali per capire come il grande pisano arrivò alle grandi scoperte che fece proprio qui nella nostra città di Padova.

Galileo Galilei in tutta la sua vita accademica operò sempre nell’ambito dell’Universitas Artistarum, quella che all’epoca era la “Facoltà” nella quale si insegnavano tutte le discipline che non fossero quelle giuridiche.

Il ciclo di Conferenze così avviato proseguirà con altri incontri in cui si approfondiranno i contributi di Galileo nella medicina e nella musica o a temi legati all’immagine “novecentesca” di Galileo Galilei presso Palazzo Bo e alle ultime scoperte dell’esplorazione odierna del cielo e dell’universo.

Prossimo appuntamento, il 5 dicembre, con il professor Antonio Lovato e “Galileo, la fisica del suono e la ‘moderna musica’”.

Ingresso libero con prenotazione al call center di mostra 0425-460093 o via email all’indirizzo info@mostrarivoluzionegalileo.it