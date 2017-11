“Momo non ho tempo… nella Città che FA-MeravIGLIA”, mostra a Cadoneghe

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza , che si celebra il 20 novembre, a Cadoneghe prende avvio il progetto “MOMO NON HO TEMPO… nella Città che FA-MeravIGLIA”, in collaborazione con il Comitato Provinciale Unicef Padova. Il progetto nasce con l'intento di offrire ai piccoli e ai grandi percorsi di conoscenza, riflessione e crescita rispetto ai valori dell'amicizia, della solidarietà, dell'accoglienza, attraverso l'ascolto, la narrazione, il gioco e il teatro.

SCARICA IL DEPLIANT DELLA MOSTRA

Al Centro per le Famiglie Villa Ghedini sarà allestita una mostra interattiva dedicata ai bambini e alle famiglie che trae spunto dal romanzo Momo scritto da Michael Ende. Un percorso attraverso gli spazi della fantasia, per vivere il piacere del racconto e dell'invenzione di storie nuove. L’esposizione, che si inaugura domenica 19 novembre alle ore 16, sarà aperta al pubblico fino al 17 dicembre. Sarà possibile visitarla i sabati e le domeniche dalle 16 alle 18. Durante la settimana, invece, saranno i bambini delle scuole dell'Infanzia e delle Primarie a visitare la mostra con i loro insegnanti.