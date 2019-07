MonàFestival a Monastiero di San Martino di Lupari

Torna, nella sua quinta edizione il Mona' festival il 5, 6, 7 e il 12, 13, 14, 15, 16 luglio.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Dettagli

Musica eventi-dj/band-stand gastronomico-birreria-panini onti-area bambini e tanto altro ancora!

Le otto serate più esplosive dell’estate di Monastiero!

Tutte le sere...

💥free entry💥

💥free entry💥

💥free entry💥

Vietato mancare, dal 5 al 16 luglio 2019!!!

#MonàFestival2019

Programma

Venerdì 5 luglio dalle 22 alle 2

🌞 Be positive 🌌

>> Be Positive BB at Monà Festival - Free ENTRY - Hip Hop Night

evento Trap-Hip Hop- Raggeton con la musica di Nicky Jay & Mattew Conte.

Sabato 6 luglio dalle 22 alle 2

😎 Tutto in mona’ 🌟

>> TuttoInMonA'

l'evento ufficiale del MonàFestival.

Dj set by -Crosa- .

Domenica 7 luglio dalle 22 alle 1

🎸Papercut🎤

>> Papercut Linkin Park Tribute Band at Monà Festival

Linkin Park Tribute Band.

---

Venerdì 12 luglio dalle 22 alle 2

💥Asbro on fire💥

>> ASBRO on fire • Monà Festival

serata bomba con l'evento Asbronzatissimi!

Sabato 13 luglio dalle 22 alle 2

🎧 HONEY🎉

Hip-hop & Trap + Live

Domenica 14 luglio dalle 22 alle 1

☘Tork🍺

serata irlandese con Irish Folk Band.

Guinnes per tutta la sera!!

Lunedì 15 luglio dalle 21 alle 23

🤡Svagami dreaming bubbles⭐

serata dedicata ai bambini.

Martedì 16 luglio dalle 22 alle 0

🎶 Bombay🎷

serata di chiusura con una delle nostre band locali.

Info line

Cristian 3398948265

Luca 3402151643

Info web

https://www.facebook.com/MonàFestival-1588930334691769/

https://www.facebook.com/events/416343205762084/