“Il mondo di Arlecchino”, spettacolo al ridotto del Teatro Verdi

Soleri e Boso: oltre cinquant’anni di storia vissuti tra realtà e finzione.

Centinaia sono state le città in tutto il pianeta dove Ferruccio Solerie Carlo Boso si sono esibiti sotto l’egida del Piccolo Teatro di Milano quali ambasciatori preferenziali di una forma di spettacolo, la Commedia dell’Arte, che tanto ha contribuito a rendere famoso il teatro e la cultura italiana nel mondo. Soleri è poi diventato uno dei più grandi Arlecchini della storia del teatro mondiale e Boso si è trasferito in Francia aprendo una sua Accademia l’AIDAS.

Oggi grazie all’Accademia del teatro in lingua veneta e il Comune di Padova-Assessorato alla Cultura, l’Artista e il Corsaro si ritroveranno nuovamente sulla scena per narrare la loro storia e far rivivere i personaggi che li hanno resi famosi nel Mondo di Arlecchino e di tutti coloro che amano questo bene prezioso dell’umanità denominato TEATRO.

Informazioni

Biglietto unico euro 15

Dato il numero limitato di posti è consigliata la prenotazione

Cell. 348 4238334

direzione@accademiateatroveneto.it

www.accademiateatroveneto.it