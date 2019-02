“Marzo è pazzo?! No, è interattivo!” Visite al museo di storia della fisica di Padova

Per tutti i giovedì di marzo 2019, il Museo di Storia della Fisica dell' Università di Padova in collaborazione con Mondo Delfino, proporrà visite speciali per tutti, che illustreranno la storia di vari settori della fisica, approfondendone alcuni aspetti attraverso dimostrazioni ed esperimenti.

Scopri tutti gli eventi in programma di Marzo è pazzo?! No, è interattivo!!

Sulle tracce di Galileo, il moto dei corpi con piani inclinati e orologi ad acqua. Bruno Rossi e la fisica delle particelle del XX secolo.

I raggi cosmici in camere a scintille e camere a nebbia, illusioni ottiche, laser, specchi e lenti e tanti tanti altri esperimenti da provare e scoprire.

Durata

Visite guidate interattive per tutti

Durata delle visite 1 ora e 30 minuti

Costi e prenotazioni obbligatorie

Costo 5 euro per persona (gruppi di 10 persone 45 euro)

Prenotazione obbligatoria entro il lunedì precedente ciascuna visita

Numero massimo di partecipanti 30 persone (2 gruppi da 15 persone)

L’iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Quando

Giovedì 21 marzo ore 17.30-19

Giovedì 28 marzo ore 17.30-19

Prenotazioni

Giovedì 21 febbraio > https://bit.ly/2S9HWqq

Giovedì 28 febbraio > https://bit.ly/2UfARBR

Info web

http://www.mondodelfino.it/wordpress/2019/01/25/marzo-e-pazzo-privati/

Per informazioni

Società Mondo Delfino Soc. Coop.

Tel. 333-4308117

lunedì/venerdì 9 – 12

segreteriamusei@mondodelfino.it