Visite guidate, con prenotazione obbligatoria, a Palazzo Cavalli

La storia, gli affreschi, i misteri di Palazzo Cavalli.

La visita guidata è un’occasione unica per scoprire le travagliate vicende, che coinvolsero l’edificio e i tesori d’arte che il palazzo custodisce, facendo rivivere atmosfere e protagonisti di un mondo che non c’è più.

Visita guidata per tutti con taglio storico/artistico in collaborazione con Mondo Delfino.

Quando

sabato 9 febbraio 2019 – ore 16

domenica 10 febbraio 2019 – ore 16

Durata

Durata della visita 1 ora e 30 minuti

Costo 5 euro per persona (gruppi di 10 persone euro 45)

Prenotazione obbligatoria entro il 06/02/2019

Numero massimo di partecipanti 25

L’iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Prenotazioni

Sabato 9 febbraio > https://bit.ly/2UmYaKn

Domenica 10 febbraio > https://bit.ly/2CIVHT1

Per informazioni

Società Mondo Delfino Coop. Soc.

dal lunedì al venerdì 9 – 12

Segreteria Musei tel. 333-4308117

segreteriamusei@mondodelfino.it

