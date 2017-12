Il mondo secondo la fisica quantistica, incontro con Fabio Fracas a palazzo Moroni

Giovedì 20 dicembre 2017 ore 18.30 in Sala Anziani a Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6 – Padova, si terrà la presentazione del libro “Il mondo secondo la Fisica Quantistica. Segreti e meraviglie della scienza che sta cambiando la nostra vita” (Sperling & Kupfer) di Fabio Fracas.

Interviene Carlo Pasqualetto

Presenta Leandro Barsotti

Sarà presente l’Autore

Il libro di Fracas è un viaggio attraverso qualcosa di nuovo e affascinante: lo studio della Fisica Quantistica, delle sue logiche, delle sue potenzialità, delle sue applicazioni e dei suoi possibili sviluppi. Avvalendosi di contributi nuovi e di interviste inedite e esclusive, i dieci capitoli che lo compongono ricostruiscono i momenti fondamentali del pensiero quantistico. Sullo sfondo delle ricerche più attuali – come per esempio quella sulle onde gravitazionali che ha portato al Nobel per la fisica del 2017 – vengono indagati anche i rapporti tra Fisica Quantistica, Relatività Einsteiniana e Teoria delle Stringhe. Il libro utilizza le voci e le esperienze di chi con la fisica quantistica e grazie alla fisica quantistica riscrive ogni giorno un pezzo di realtà.

Hanno contribuito al libro: Federico Carminati, Giorgio Colangelo, Marco Drago, Vittorio Elia, Enrico Facco, Giuliana Galli Carminati, Roberto Germano, Fabio Roberto Marchetti, Giulio Peruzzi, Augusto Sagnotti, Piergiorgio Spaggiari, Giuseppe Tormen, Gabriele Veneziano.

Fabio Fracas. Già Docente Invitato alla Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione, Fabio Fracas è Graduate Research Assistant presso la Florida Atlantic University di Boca Raton. E’ docente di Fisica applicata alla Radioterapia e alla Radioprotezione presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova. I suoi interessi sono oggi rivolti alla interazione tra il cervello e le radiazioni elettromagnetiche e meccaniche. Fracas è anche giornalista e scrittore.

