Open Day per orientarsi nel mondo del lavoro da Eurointerim

Giovedì 21 marzo, Eurointerim agenzia per il lavoro, organizza presso la sede nazionale di Padova, in Via dell’Industria 60, una giornata gratuita di servizi dedicati al cittadino.

L’Open Day è rivolto a tutti i cittadini, lavoratori o disoccupati, che desiderano un supporto per orientarsi nel mondo del Lavoro.

L’evento avrà luogo dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.

Eurointerim metterà a disposizione quattro sportelli per rispondere alle differenti necessità: come sfruttare al meglio gli strumenti messi a disposizione da Regione Veneto, come rendere più efficace la candidatura, dove trovare risposta ai dubbi relativi al rapporto di lavoro e agli ammortizzatori sociali, quali opportunità offrono i percorsi di Politiche Attive di Lavoro.

Il Presidente di Eurointerim Spa, Luigi Sposato afferma: «In un mondo del Lavoro in continuo cambiamento è importante essere informati e per noi, come Agenzia per il Lavoro fondata da Consulenti, è fondamentale essere al servizio di tutti i cittadini».

Compilando e inviando il form di adesione al link www.eurointerim.it/entecittadino sarà possibile prenotare uno spazio dedicato con gli esperti di Eurointerim.

Per ulteriori informazioni è sufficiente inviare una mail a politicheattive@eurointerim.it o telefonare al numero 049 9667319.

Per informazioni

Per iscrizioni clicca qui

Per informazioni 049 9667319

Mail: politicheattive@eurointerim.it

Facebook: Eurointerim Spa