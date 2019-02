“Un mondo in movimento”, incontro per allargare lo sguardo sulla realtà a Ponte San Nicolò

Sguardi complessi sulle migrazioni con Sara Bin, geografa, docente all'Università di Padova.

L'incontro è programmato nell'ambito del progetto di geopolitica "Sgiardi sul mondo" promosso dal Comune di Ponte San Nicolò - Biblioteca e attività Culturali - Pari Opportunità con l'associazione Gruppo Donne. Un modo per allargare lo sguardo sulla realtà, per capiure il mondo nel contesto dei grandi cambiamenti che segnano la società contemporanea.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. info: 049,8961532; 3491900596

https://csvpadova.org/eventi/un-mondo-in-movimento-rassegna-sguardi-sul-mondo/

Un mondo in movimento

sguardi complessi sulle migrazioni

Sara Bin, geografa, Fondazione Fontana, Università di Padova

Sara Bin – Dottore di ricerca in geografia umana; dal 2010 è docente di geografia culturale e didattica della geografia presso l’Università degli Studi di Padova. Ricercatrice presso Fondazione Fontana onlus, dove dal 2008 coordina il portale Atlante on-line, strumento didattico, educativo e formativo finalizzato all’apprendimento/insegnamento della geografia in chiave interculturale, frutto di un progetto ministeriale. È redattrice di Unimondo, testata giornalistica online che offre un’informazione qualificata sui temi della pace, dello sviluppo umano sostenibile, dei diritti umani e dell’ambiente. Tra i suoi principali ambiti di ricerca vi sono i progetti di sviluppo idraulico nell’Africa sub-sahariana, lo sviluppo locale e la sovranità alimentare, la cooperazione internazionale, la didattica della geografia e l’educazione alla cittadinanza globale. Ha svolto numerose missioni di ricerca e studio in Africa, in particolare in Burkina Faso, Senegal, Mali e Niger.

Il progetto “Sguardi sul mondo incontri di geopolitica” promosso dal Comune di Ponte San Nicolò – Biblioteca e Attività Culturali e Commissione Pari Opportunità nasce da un’idea dell’associazione Gruppo Donne di Ponte San Nicolò con l’obiettivo di rispondere al bisogno di comprensione del mondo in cui viviamo attraverso la definizione dei problemi e l’analisi degli avvenimento odierni, accompagnandoli con approfondimenti storici per fornire delle possibili chiavi di lettura delle complesse dinamiche sociali, politiche ed economiche attuali.

Gli incontri sono proposti dal Comune di Ponte San Nicolò e Gruppo donne Ponte San Nicolò con il CSV Padova, nell’ambito della Scuola di volontariato e legame sociale “Luciano Tavazza”.

La partecipazione è gratuita.

Data - 08/02/2019

Inizio: 20.45 - Fine: 23

Centro Civico Mario Rigoni Stern

Nome dell'Associazione: Comune di Ponte San Nicolò

Recapito telefonico per l'evento: 0498961532

Email: biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it

Sito web: www.csvpadova.org