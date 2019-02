"Il mondo da un oblò", beStrega in mostra al castello del Catajo

L’artista be Strega propone alcune delle sue opere in una forma assolutamente innovativa ed inusuale per la fotografia: il cerchio.

L’intento del fotografo padovano è chiaro e lui stesso lo riassume così:

“Ho voluto creare e stampare immagini rotonde per staccarmi dallo schema tradizionale della fotografia ed unite a qualcosa di unico che potesse far vivere un’esperienza nuova a chi le guarda e contribuire a suscitare sensazioni di armonia e divertimento”.

Un caratteristico oblò dorato infatti fa da cornice agli incantevoli paesaggi del Veneto e del Trentino e ai suggestivi elementi naturali selezionati per la mostra che sarà possibile ammirare al castello, nella stanza degli oblò.

Dal 17 marzo al 20 aprile negli orari di regolare apertura al pubblico

L’accesso alla zona espositiva non prevede sovrapprezzo

Dettagli

Inizio: domenica 17 marzo

Fine: sabato 20 aprile

Info web

http://www.castellodelcatajo.it/i-nostri-eventi/

http://www.castellodelcatajo.it/evento/il-mondo-da-un-oblo-be-strega-in-mostra/