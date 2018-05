MondoCane, manifestazione cinofila a Teolo

Domenica 27 maggio torna MondoCane, la manifestazione cinofila arrivata alla quinta edizione che quest'anno propone un programma nuovo e ricchissimo.

Anche quest'anno sono previste la passeggiata a sei zampe e la sfilata Best in show (per entrambe pre-iscrizione facoltativa ma consigliata) e tante dimostrazioni e attività alle quali potranno partecipare tutti con il proprio cane.

Servizio bar e cucina attivo tutto il giorno, con panini, piadine, fritti e pastasciutta.

Programma

ore 9: camminata a 6 zampe con Teolo Running. Si consiglia la pre-iscrizione al sito

www.startlab-aps.it

[durata 2 ore circa. Costo di iscrizione 2 euro a cane. Ritrovo ore 8.30, ristoro idrico a metà percorso e finale]

ore 10.30: dimostrazione di ricerca in superficie di persone disperse, a cura dell’Associazione italiana amici dell’uomo Ucs

ore 11.30: dimostrazioni di obbedienza, di difesa e utilità con cani sportivi da gara, a cura del gruppo cinofilo Hurricane Dogs

ore 12.30: benedizione degli animali con don Pierangelo Massetti

ore 13: pic-nic libero, sul prato o su area attrezzata all’ombra, servizio bar con bibite, panini caldi, pasta, fritti, pesce fritto, snack e caffè

ore 14: mini conferenza sulla nutrizione animale a cura della dott.ssa Albertin

ore 14.30: mini conferenza sulla prevenzione e diffusione delle malattie parassitarie trasmesse da vettori e insetti a cura del dott. Calaon.

ore 15: dimostrazione di ricerca olfattiva a cura dell’associazione Pet project, sarà possibile partecipare con il proprio cane

ore 15.30: dimostrazione di salvataggio in acqua (in piscina) a cura dell’Associazione italiana amici dell’uomo Ucs; sarà possibile partecipare e provare con il proprio cane durante tutta la giornata

ore 16.15: dimostrazione sportiva di agility e rally’o, a cura di Gabriella Iesu di Educando a zampa libera; sarà possibile partecipare con il proprio cane.

ore 16.45: dimostrazione di corsa e simulazione di caccia alla lepre a cura del Gruppo sportivo allenamenti coursing Padova

ore 17.30: premiazioni concorso fotografico “4 zampe e 1 scatto”.

ore 17.45: sfilata e best-in-show. Una giuria di bambini selezionerà le coppie padrone-animale più simpatiche e divertenti

[si consiglia la pre-iscrizione al sito www.startlab-aps.it o all’info point all’ingresso, entro le 17 del giorno della manifestazione. Costo di iscrizione 5 euro a cane]

ore 18.45: estrazione lotteria

Tutto il giorno: veterinari, toelettature, attività di settore, associazioni , saranno presenti alla manifestazione per farvi conoscere tutte le novità, per consulenza e per dimostrazioni

Dettagli

Informazioni e i moduli di iscrizione: www.startlab-aps.it

Pagina Facebook

Indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/6RB1KHTa6i22