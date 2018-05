The Monkey dj set - La noche de las chicas - Le Staffe

Martedì 22 maggio arriva The Monkey in versione DJ Set.

Dettagli

A Le Staffe di via dell'Ippodromo dalle 20.30 "La noche de Las Chicas", il format più in voga del momento con le migliori sonorità Reggaeton ed elettrolatine... Un martedì sera dedicato interamente alle donne, protagoniste di questa serata.

Bay è il nuovo Martedì sera de Le Staffe, Ideato e pensato per creare una nuova atmosfera in una location completamente rinnovata piena di novità per l'estate 2018! Un prodotto fresco e divertente che si circonderà dei format più in voga visti nei migliori locali del Veneto... 'Is the new tuesday'.

Un appuntamento non convenzionale, che concentra la sua attenzione in uno dei primi giorni della settimana con la miglior musica del momento, serate interamente dedicate alle donne e molto altro.