"Monselice tra arte e storia sul cammino dei pellegrini", visite guidate e pranzo in villa

Monselice è città giubilare in virtù della Sacra via delle sette chiese, sei stazioni intitolate alle sette basiliche romane dentro e fuori le mura, alle quali papa Paolo V, nel 1605, concesse il privilegio dell’”indulgenza plenaria", come testimonia l'iscrizione in latino "Romanis Basilicis Pares" sulla Porta Romana.

È anche città medievale ricca di vestigia e monumenti che bene rappresentano quell’epoca storica. È, infine, un singolare crocevia di tre importanti strade: è tappa ospitale del cammino di Santiago di Compostela, del cammino di Sant’Antonio con riferimento al miracolo della “donna di Monselice” ed è tappa della via Romea Germanica, antica strada romana di collegamento con il Nord Europa.

Programma

Domenica 27 aprile sis volge "Monselice tra arte e storia sul cammino dei pellegrini", con rtirovo alle 9 al museo-chiesa di San Paolo per l’inizio della visita guidata che partirà dal Museo civico per arrivare al Santuario delle sette chiese e a Villa Duodo.

Alle ore 12.30 pausa pranzo libera o, a scelta, nella settecentesca Villa Contarini.

Nel pomeriggio seguirà la visita al castello, fortezza altomedievale che fu residenza dei Carraresi. Al termine, celebrazione della santa messa, riservata al Ctg, nella chiesa di San Martino.

Costi

Ingressi ai siti museali: 10 euro

Pranzo a Villa Contarini: 15 euro

Iscrizioni entro il 20 maggio al comitato o al gruppo di appartenenza.