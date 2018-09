Monselice jazz, concerto "Aut to lunch" al parco Buzzaccarini

Il 2 novembre Aut To Lunch in concerto. La band è un quartetto interamente dedicato al grande polistrumentista Eric Dolphy, l'unico in Italia ad eseguire esclusivamente le sue musiche e formato da alcuni dei musicisti più richesti in Italia oggi.

Il gruppo esegue "Out To Lunch" nella sua interezza, incorporando però anche una selezione di pezzi del periodo "bop" di Dolphy, fino ad arrivare alle ultime composizioni scritte dal nostro prima di morire a Berlino nel 1964.

Il quartetto ha fatto tour in l'Italia, Slovenia, Polonia e Germania riscontrando sempre un gran successo visto l'esclusività del repertorio proposto.

La band è composta da:

Piero Bittolo Bon: sax alto, clarinetto basso, flauto

Alfonso Santimone: piano

Stefano Dallaporta: contrabbasso

Gioele Pagliaccia: batteria, percussioni

Dalle ore 20.30 si può cenare presso la pizzeria del Parco e assistere allo spettacolo dalle ore 21.30.

16 novembre contaminazioni jazzistiche di blues e reggae con il pianista Marco Ponchiroli e la vocalist Josmil Neris.

con il pianista Marco Ponchiroli e la vocalist Josmil Neris. Venerdì 30 novembre vedrà protagonista in splendida solitudine il noto fisarmonicista Simone Zanchini "Recital Solo Quasi Acustico": improvvisazionI estemporanee e composizioni originali.

vedrà protagonista in splendida solitudine il noto fisarmonicista Simone Zanchini "Recital Solo Quasi Acustico": improvvisazionI estemporanee e composizioni originali. La chiusura della manifestazione, venerdì 14 Dicembre, è stata affidata alla formazione locale Buzzaccarini Jazz Quartet che accompagnerà la valente vocalist maintream Irene Ermolli.

