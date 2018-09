Monselice jazz, concerto "Be Doc Quartet" al parco Buzzaccarini

Il 19 ottobre alle 21.30 il concerto "Be Doc Quartet": swing, espressività, maestria tecnica, sono le caratteristiche del Be DocQuartet.

La band è in grado di coinvolgere emotivamente lo spettatore producendo un sound originale che sposa il jazz della tradizione a un’accattivante contemporaneità. Il repertorio è incentrato su alcuni standards e alcune composizioni originali. La sezione ritmica formata da Daniele Santimone, Marc Abrams e Riccardo Paio, si prefigura come ideale trampolino di lancio per le imprevedibili circonvoluzioni del trombone ‘domato ed esplorato da un fuoriclasse dello strumento qual è Massimo Morganti.

Dalle ore 20.30 si può cenare presso la pizzeria del Parco e assistere allo spettacolo dalle ore 21.30.

Venerdì 2 novembre Aut to lunch gruppo interamente dedicato al grande Eric Dolphy e l'unico in Italia ad eseguire esclusivamente le sue musiche.

gruppo interamente dedicato al grande Eric Dolphy e l'unico in Italia ad eseguire esclusivamente le sue musiche. 16 novembre contaminazioni jazzistiche di blues e reggae con il pianista Marco Ponchiroli e la vocalist Josmil Neris.

con il pianista Marco Ponchiroli e la vocalist Josmil Neris. Venerdì 30 novembre vedrà protagonista in splendida solitudine il noto fisarmonicista Simone Zanchini "Recital Solo Quasi Acustico": improvvisazionI estemporanee e composizioni originali.

La chiusura della manifestazione, venerdì 14 Dicembre, è stata affidata alla formazione locale Buzzaccarini Jazz Quartet che accompagnerà la valente vocalist maintream Irene Ermolli.

340 6629731

https://www.facebook.com/events/921144698071168/