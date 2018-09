Monselice jazz, concerto di Antonello Salis "Solo fisarmonica" al parco Buzzaccarini

Venerdì 5 ottobre Monselice jazz, concerto di Antonello Salis "Solo fisarmonica".

"Per chi suona in solo il concetto è riportare tutto ciò che hai nella testa su un solo strumento. L'ideale nel mio caso è utopico, prendo il solo con la stessa mentalità ci fosse un piccolo gruppo a suonare con me.

Quindi il tentativo è farci rientrare dal punto di vista sostanziale e timbrico tutti gli aspetti della mia identità musicale ed umana,che spero arrivi a chi ascolta con umiltà ed emozione. Il mio repertorio è sempre aperto, in un solo e di volta in volta ci possono essere citazioni che vanno dalla Sardegna al Brasile, all'Africa all'Europa della muscia colta, alla musica contemporanea al pop al rock il linguaggio il jazz. Buon viaggio...." Antonello Salis con affetto per Monselice Jazz".

Dalle ore 20.30 si può cenare presso la pizzeria del Parco e assistere allo spettacolo dalle ore 21.30.

Il programma

Venerdì 19 ottobre si ascolterà il “mainstream contemporaneo” del Be Doc Quartet

si ascolterà il “mainstream contemporaneo” del Be Doc Quartet Venerdì 2 novembre Aut to lunch gruppo interamente dedicato al grande Eric Dolphy e l'unico in Italia ad eseguire esclusivamente le sue musiche.

gruppo interamente dedicato al grande Eric Dolphy e l'unico in Italia ad eseguire esclusivamente le sue musiche. 16 novembre contaminazioni jazzistiche di blues e reggae con il pianista Marco Ponchiroli e la vocalist Josmil Neris.

con il pianista Marco Ponchiroli e la vocalist Josmil Neris. Venerdì 30 novembre vedrà protagonista in splendida solitudine il noto fisarmonicista Simone Zanchini "Recital Solo Quasi Acustico": improvvisazionI estemporanee e composizioni originali.

La chiusura della manifestazione, venerdì 14 dicembre, è stata affidata alla formazione locale Buzzaccarini Jazz Quartet che accompagnerà la valente vocalist maintream Irene Ermolli.

Info e prenotazioni

340 6629731

https://www.facebook.com/events/263041970989316/