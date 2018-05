Buzzaccarini JQ feat Irene Ermolli in concerto per il Monselice Jazz Festival

Per il Monselice Jazz Festival, venerdì 22 giugno dalle 21.30 al parco Buzzaccarini salgono sul palco Buzzaccarini JQ feat Irene Ermolli.

Il progetto nasce in seno alla collaborazione esistente tra il pianista Marco Andreose e la cantante Irene Ermolli, che in questa occasione hanno coinvolto altri musicisti noti del territorio che già hanno fatto parte delle manifestazioni passate di "Jazz al Parco" collaborando in vari modi sia in qualità di organizzatori che di musicisti.

L’idea che sorregge la band è quella di rivisitare alcune pagine storiche del jazz spaziando tra i classici di George Gershwin e Cole Porter e Duke Ellington per arrivare alle influenze latino americane moderne di Jobim passando per il pop-soul di Stevie Wonder.

Un repertorio decisamente vario quindi che pone al centro la bella voce di Irene fornendo però spazi solistici ai musicisti del quartetto: il BJQ (Buzzaccarini Jazz Quartet), che nel nome vogliono omaggiare il posto e lo staff che li ospita iscrivendosi pienamente nell’obiettivo di valorizzazione del territorio perno portante di questa edizione musicale.

Informazioni

Possibilità di cena su prenotazione: 340.6629731