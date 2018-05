Simone Zanchini e Antonello Salis in concerto per il Monselice Jazz Festival

Per il Monselice Jazz Festival, sabato 7 luglio dalle 21.30 al parco Buzzaccarini salgono sul palco Simone Zanchini e Antonello Salis in "Liberi".

Simone Zanchini (fisarmonica, live electronics)

Antonello Salis (fisarmonica, pianoforte)

Zanchini e Salis, dopo più di dieci anni di nuovo insieme, per gioire e sperimentare, oggi come all'ora, una musica senza confini, senza steccati, senza preconcetti. La possibilità di scambiarsi continuamente i ruoli e di gustare appieno le possibilità timbrico-dinamiche dei rispettivi strumenti crea un flusso di energia continuo ispirato e creativo ma sempre in libertà.

Possibilità di cena su prenotazione: 340.6629731