Tavolazzi, Santimone, Paio & Tonolo in concerto al Monselice Jazz Festival

Per il Monselice Jazz Festival, venerdì 8 giugno dalle 21.30 al parco Buzzaccarini salgono sul palco Ares Tavolazzi, Daniele Santimone, Riccardo Paio e Pietro Tonolo.

Ares Tavolazzi - contrabbasso

Daniele Santimone - chitarra

Riccardo Paio - batteria

Pietro Tonolo - sax tenore e soprano

La proposta musicale della band è incentrata su composizioni originali e alcuni brani tratti dalla raccolta Mikrokosmos di Bela Bartok riarrangiati per quartetto, con alcune incursioni nel repertorio dei grandi compositori del jazz. L’obiettivo del progetto è quello di creare un ponte per collegare e fondere musiche provenienti da culture ed esperienze diverse, utilizzando come territtorio comune il linguaggio onnivoro del jazz in grado, per sua natura, di alimentarsi di colori, suoni e anime del mondo.

