MonseliceScrive: proposte per potenziare l'offerta turistica monselicense

Partirà sabato 14 gennaio la 13esima edizione di “Monselice scrive: una città, i suoi libri, i suoi scrittori”, promossa dall’Assessorato alla Cultura con l’obiettivo di segnalare e promuovere scrittori e poeti monselicensi.

Sabato 11 marzo, ore 16

Dalle Tesi di laurea alcune proposte per potenziare l’offerta turistica monselicense. Relatrici Angelica Bassan e Francesca Spagna.

Presenta Riccardo Ghidotti

Ai Premi Brunacci 2016 hanno partecipato, tra le altre, due tesi di laurea assai interessanti che trattano particolari aspetti del turismo monselicense. Sono studi originali che nascono nelle aule universitarie con la mediazione di qualificati docenti. Le proposte sono spesso innovative e in alcuni casi vengono presentate soluzioni, già collaudate in altre realtà europee, che potrebbero essere sperimentate anche nel nostro territorio.

La prima tesi è frutto dello studio di Angelica Bassan dal titolo: Promuovere un turismo di qualità. Strategie per rivalutare il ruolo della navigazione nelle acque interne tra Padova e Monselice – relatore il prof. Francesco Vallerani. Angelica analizza e studia i luoghi che potrebbero incrementare o favorire il turismo locale, privilegiando quelli legati alle vie fluviali locali. I canali nel suo progetto diventano un filo conduttore per esplorare la rete fluviale esistente tra Monselice e Padova nel tentativo di farli diventare un percorso turistico in grado di unire le bellezze architettoniche locali.

La seconda è stata realizzata da Francesca Spagna con il titolo, Guida della città di Monselice della scuola primaria “Giorgio Cini”: Geschichte des Projektes und Ubersetzung des Minireisefuhrers – relatore prof. Dagmar Winkler. Francesca propone una traduzione in lingua tedesca di una mini guida per ‘piccoli turisti’ realizzata dagli alunni della scuola primaria Giorgio Cini di Monselice. Il lavoro dei bambini – che potrebbe essere tradotto in varie altre lingue – diventa un tour alternativo a quello ufficiale nel quale vengono valorizzati aspetti meno noti dal punto di vista culturale monselicense, ma capaci di attirare l’attenzione e la curiosità dei piccoli visitatori di altre nazioni che a centinaia visitano la nostra Città accompagnati dai loro genitori.

I lavori delle due giovani dottoresse contengono preziose proposte operative che meritano la nostra attenzione e l’approvazione delle autorità preposte alla pianificazione turistica locale.

