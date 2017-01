MonseliceScrive: Andrea Augusto Tasinato, “Anima infetta”

Partirà sabato 14 gennaio la 13esima edizione di “Monselice scrive: una città, i suoi libri, i suoi scrittori”, promossa dall’Assessorato alla Cultura con l’obiettivo di segnalare e promuovere scrittori e poeti monselicensi.

Sabato 4 marzo, ore 16 – Loggetta

Andrea Augusto Tasinato. Anima infetta. Monselice, Herkules Books 2016

Presenta Paola Goisis

Filiberto de Bellis è un ragazzo incline al lavoro, professionalmente preparato, scaltro e istintivo, oltre ad essere ricchissimo. Sfruttando l’intuito e una malizia ereditata per via materna, impara velocemente le dinamiche del mercato nel settore della sicurezza informatica. Carlos, il suo principale cliente, è uno degli uomini più influenti del mondo.

La vicinanza a quest’uomo senza scrupoli permette a Filiberto di toccare con mano le sfacettature più oscure del business delle case farmaceutiche, le quali prima costruiscono i virus, poi li diffondono tra la gente ed infine immettono sul mercato i relativi vaccini. Un virus manipolato, di nome Kali, alimenta il profitto della morte.

L’intreccio tra il fanatismo islamico rappresentato dai Jihadisti e la Dea della Morte, ideatrice di Kali, spezzerà la vita di tantissimi innocenti. Filiberto scopre colei che si nasconde dietro la famigerata “Dea della Morte”.

Greta, giovane ed affascinante ricercatrice, un tempo amante di Carlos, riuscirà a formulare l’antidoto in grado di annientare Kali. Non fidandosi più di nessuno, Filiberto e Greta cercano un partner al quale rivolgersi per poter sviluppare tale scoperta e proteggersi dagli uomini dell’Isis che vogliono ucciderli.

Don Mauro, mafioso vecchio stampo, amico di famiglia di Filiberto, tende una mano ai due non certo per amore paterno ma per aver fiutato un affare milionario. Li fa volare a Bogotà.

I sicari dell’Isis preparano a sferrano un attacco dinamitardo alla casa farmaceutica Macfreys dove Greta e Filiberto stanno lavorando per la formulazione del vaccino. I due riusciranno a salvarsi? Kali verrà debellata definitivamente? Chi saranno i vincitori e i vinti di questa rocambolesca spy story?

Andrea Augusto Tasinato è nato nel 1968 a Monselice, dove risiede. Da anni coltiva la passione per la scrittura e per la letteratura privilegiando il romanzo con l’analisi introspettiva dei suoi personaggi resa possibile anche attraverso un continuo confronto con medici e psicologi. Ha già pubblicato: Desiderio nascosto (2007), Gli Spiriti dell’amore (2009) e L’inganno del cuore (2013).

