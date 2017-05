Montagnanainfesta, l’Instameet alla scoperta delle bellezze di Montagnana

Sabato 20 maggio tutti gli instagramers padovani e non si daranno appuntamento nella storica città murata di Montagnana per trascorrere una giornata tra arte, cultura, sapori tipici e fotografia.

Dal 19 al 28 maggio la cittadina ospiterà la Festa del Prosciutto di Montagnana: dieci giorni di manifestazione tra degustazioni, gemellaggi enogastronomici e visite ai prosciuttifici del territorio.

L'Instameet è organizzato dall'associazione Instagramers Padova, la community ufficiale degli appassionati di Instagram che si occupa di raccontare il territorio di Padova e provincia, in collaborazione con Growers, agenzia padovana di digital marketing.

La finalità dell'evento è quella di far vivere una piacevole giornata in compagnia di altri appassionati, scoprire luoghi inediti e promuovere il territorio attraverso gli scatti dei partecipanti.

Per condividere le foto sui social network è stato creato l'hashtag #Montagnanainfesta, oltre al già esistente #igerspadova, così da permettere ad altri utenti di seguire l'Instameet anche a distanza o di vivere l'esperienza successivamente.

L'organizzazione è stata resa possibile grazie alla disponibilità dell'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica -Iat, che fornirà il proprio servizio di guida e l'accesso ai monumenti gratuitamente.

RITROVO E PRIMA TAPPA

Il ritrovo è previsto per le ore 9 all'ingresso di Castel San Zeno, prima tappa della giornata.

Qui tutti gli iscritti all'evento avranno la possibilità di visitare il museo civico Antonio Giacomelli che ospita una sezione archeologica, una medievale, una moderna e una sezione musicale dedicata a due famosi tenori montagnanesi, Giovanni Martinelli e Aureliano Pertile.

Esclusivamente in occasione della visita degli instagramers, verrà aperto anche il cortile del castello.

Durante la giornata i partecipanti saranno guidati da un'operatrice dell'associazione Murabilia, la quale collabora con l'Ufficio Turistico di Montagnana, che fornirà tutte le indicazioni storiche, curiosità del luogo e accompagnerà gli instagramers in cima al Mastio di Ezzelino da dove si potrà godere di un panorama mozzafiato a circa quaranta metri di altezza.

SECONDA TAPPA

La seconda tappa dell'Instameet sarà la Rocca degli Alberi: vero gioiello di architettura militare, edificata in soli due anni a partire dal 1360 per ordine di Francesco I il Vecchio da Carrara.

Qui, dopo una breve introduzione storica, il custode aprirà agli instagramers il giardino, il piano terra della fortezza e mostrerà loro delle riproduzioni in scala di armi da guerra medievali da lui stesso costruite.

GASTRONOMIA

Non mancherà l'aspetto culinario: prima di pranzo è prevista una tappa allo storico Prosciuttificio Attilio Fontana, istituzione di Montagnana dal 1919.

Qui tutti i partecipanti saranno guidati alla scoperta dei segreti dello stabilimento e dei suoi metodi di produzione da Attilio Fontana Jr, nipote dell'omonimo fondatore.

Al termine della visita è previsto un aperitivo riservato in cui sarà possibile degustare il prosciutto Veneto D.O.P. direttamente nel luogo in cui viene prodotto.

TERZA TAPPA

La giornata si concluderà con la visita al giardino di Villa Pisani, edificio della metà del XVI secolo commissionato al noto architetto Andrea Palladio da Francesco Pisani.

PARTECIPAZIONE

La giornata è gratuita e aperta a tutti coloro che hanno un profilo instagram pubblico.

Per partecipare è necessario iscriversi al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-montagnanainfesta-34239227451?aff=es2