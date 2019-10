Montagnanese in Fiera 2019

Dal 3 al 7 ottobre torna Montagnanese in Fiera, manifestazione giunta alla 18esima edizione, che offre mostra degli animali, mostra di attrezzi e macchine agricole e di piante e fiori; degustazione di prodotti tipici; spettacolo piromusicale e trenino turistico; musica con orchestre di fama internazionale con pista da ballo in acciaio al coperto; prodotti artigianali.

Padiglione castronomico 🍽

In occasione della Montagnanese in fiera 3 - 7 ottobre Montagnana i 👩‍🍳👨🏼‍🍳 👩‍🍳👨🏼‍🍳 propongono oltre alle tradizionali pietanze della cucina veneta come i bigoli all’anitra (tutti i giorni) e la frittura di pesce (sabato e domenica). Non mancherà la compagnia delle nostre orchestre in Piazza Vittorio Emanuele II. Sabato ore 22.30 grande spettacolo piromusicale!

Sfilata trattori d’epoca

Appuntamento Domenica 6 ottobre Ore 10 in Circonvallazione Nord a Montagnana Pd per la spettacolare sfilata 🚦🚜🚜🚜🚜🚜

Info web

https://www.facebook.com/montagnaneseinfiera

www.montagnaneseinfiera.it

