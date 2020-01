“Montagne russe”, stagione di prosa con Corrado Tedeschi e Martina Colombari al teatro Sociale di Cittadella

«Il Teatro Sociale è indubbiamente il simbolo dell’identità culturale di Cittadella. Con il passare del tempo, la realtà teatrale è diventata sempre più viva, ma soprattutto meno esclusiva. Se in passato l’andare a teatro era considerato un privilegio di pochi, al contrario il pubblico di oggi è davvero vario. Il nostro Teatro Sociale si è infatti sempre impegnato per essere un “teatro per tutti”, in grado di incontrare le esigenze di tutti. Un'edizione che andrà ad arricchire le numerose iniziative con le quali si celebreranno gli 800 anni di Cittadella e che andrà ad alimentare ulteriormente la ricchezza culturale della nostra Città quale incredibile “terra di teatro”. Un ringraziamento particolare alla Pro Cittadella e ad Arteven per l'impegno e la passione da sempre profusi e per aver contribuito alla crescita sociale, morale ed educativa di tutta la Comunità. Vivere e frequentare il teatro infatti non significa solo assistere a una rappresentazione, ma anche essere partecipi di un'esperienza in grado di far riflettere su ciò che siamo e sui valori alla base della nostra identità. Un teatro in cui tutti possano sentirsi protagonisti».

L’Assessore alla Cultura Francesca Pavan

Il Sindaco Dott. Luca Pierobon

Scarica il programma della stogione di prosa 2019/2020 a Cittadella

Venerdì 10 gennaio 2020 ore 21

Corrado Tedeschi - Martina Colombari

Montagne russe

di Eric Assous

con Corrado Tedeschi e Martina Colombari

regia Marco Rampoldi

produzione Skyline e La contrada Teatro Stabile di Trieste.

Dettagli

Una commedia divertente e pungente che esprime una riflessione sul tema dei legami familiari e sul valore del rapporto nei confronti del prossimo. Nel copione domina un intreccio di strategie raffinate e crudeli e, allo stesso tempo, rappresenta un grande vuoto da colmare. Protagonisti un uomo di cinquant’anni (Corrado Tedeschi) e una giovane donna molto attraente (Martina Colombari) nei ruoli che furono di Alain Delon e Astrid Veillon: i due si incontrano in un bar nel tardo pomeriggio e lui, approfittando della assenza della moglie in vacanza, la invita nel suo appartamento. L’uomo inizia a sedurla ma succede qualcosa che frena le avances… da qui tutta una serie di esilaranti e piccanti colpi di scena fino ad arrivare ad un inaspettato e toccante finale. Uno spettacolo che fa rimanere incollati alla sedia presentando un faccia a faccia da vivere direttamente, come spettatori che guardano nella finestra del dirimpettaio.

Biglietti

Prezzi del singolo spettacolo

Intero 25 euro, ridotto 22 euro, ridotto studenti 10 euro.

Info web

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/cittadella/stagione-di-prosa-del-teatro-sociale?view=article&id=2668:montagne-russe&catid=400&idrassegna=26

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/stagione-di-prosa-20192020