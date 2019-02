“Montale e le arti figurative”, lezione con Alessandro Del Puppo al collegio Morgagni

Lunedì 4 febbraio, in Aula Magna del Collegio Morgagni (via San Massimo 33, Padova) alle ore 17, la Scuola Galileiana di Studi superiori dell’Università di Padova organizza un incontro con il docente Alessandro Del Puppo dell’Università di Udine focalizzato su “Montale e le arti figurative”.

Alessandro Del Puppo affronta il tema a partire da una considerazione preliminare: come cioè si possa impostare il rapporto tra la rappresentazione visiva (pittorica, grafica, fotografica) e l’immagine poetica, tra l’oggetto della conoscenza mediato dalla parola e l’oggetto della visione trasmesso dall’immagine. Si chiede, insomma, quale realisticamente sia stata la relazione tra l’immagine dipinta e la parola del poeta e come la forma plastica o pittorica possa essere divenuta figura lirica, o averne alimentato il potere suggestivo e immaginifico. Inoltre, si interroga in quale misura, la scrittura montaliana abbia potuto comprendere e illustrare alcuni fatti artistici rilevanti. Si tratta di temi differenti: anzitutto, la cultura visiva di Montale e quanto ne derivò in prosa e poesia; poi, in senso opposto, l’attività del poeta come critico e cronachista, tutt’altro che occasionale, d’arte. Tra i due fenomeni, a cerniera, sta l’attività di Montale come pittore.

L’incontro è aperto al pubblico, fino ad esaurimento dei posti a sedere.

