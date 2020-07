Montegrotto estate: gli appuntamenti della settimana

Di seguito tutti gli appuntamenti della settimana di "Montegrotto estate 2020"

Mercoledì 22 luglio

Mercoledì 22 luglio alle 21 (accoglienza dalle ore 20)

Piazza Primo Maggio

RASSEGNA TEATRO AL VERDE

PATATRAK

una calamità naturale è sempre dietro l’angolo

Barabao Teatro

Silvia, Semir, Diego e Monica - una commessa, un operaio, un autista e una maestra - addestrati ed equipaggiati fino ai denti per evenienze che non succedono mai... ma quando succedono... meglio essere preparati. Allenati come artisti del circo, destinati ad essere angeli custodi senza ali, ma con caschi gialli e tute blu, camminano sul filo teso del pericolo senza rete di protezione, si dimostrano acrobati straordinari, lanciandosi in numeri mozzafiato, solo per il bene comune. Queste quattro anime eccezionali ci catapultano nel mondo della PROTEZIONE CIVILE.

Venerdì 24 luglio

Venerdì 24 luglio alle 21.30 (accoglienza dalle ore 20:50)

CINEMA ALL’APERTO

BEATE

di Samad Zarmandili 2018, 90’

Un gruppo di operaie e uno di suore, entrambe accumunate dal fatto di rischiare di peredere il proprio futuro, s’inventano un business fuori da tutte le regole.

Per informazioni

Comune di Montegrotto Terme

Ufficio Cultura tel. 049 8928311

IAT

Viale Stazione, 60 tel. 049 8928311

Sicurezza

In ottemperanza alle norme per il contenimento dell’epidemia di covid-19, l’accesso agli spettacoli è subordinato alla registrazione e conservazione dei dati degli spettatori. Si raccomanda quindi di presentarsi agli eventi con largo anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per consentire le procedure di registrazione ed assegnazione dei posti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti ed i posti limitati.

