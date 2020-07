Montegrotto estate 2020: cinema all'aperto, musica e teatro

Torna la rassegna estiva "Montegrotto Estate 2020". Di seguito tutti gli eventi in programma.

Scarica la locandina con il programma completo

«Non è stato un anno facile, cari cittadini.

E non è facile neppure pensare ad un modo per stare assieme e divertirci ascoltando musica, godendo del teatro, guardando film, con il distanziamento interpersonale e tutte le misure necessarie per la salute della collettività in questo momento in cui l’emergenza non è ancora finita.

Come Amministrazione abbiamo deciso comunque di dare vita a una rassegna estiva con spettacoli dedicati alle famiglie il mercoledì e il cinema all’aperto il venerdì.

E ancora la Notte delle Stelle e dei Poeti, il Concerto all’Alba ai piedi di villa Draghi ed eventi speciali per tutti.

Per tutti, ma - voglio dirlo - quest’anno soprattutto per i cittadini sampietrini.

Siamo noi per primi a dover ritrovare il gusto della normalità per riportare i turisti a godere delle nostre terme.

Vi aspettiamo numerosi con l’entusiasmo di sempre.

Avanti Montegrotto!»

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale

Sicurezza

In ottemperanza alle norme per il contenimento dell’epidemia di covid-19, l’accesso agli spettacoli è subordinato alla registrazione e conservazione dei dati degli spettatori.

Si raccomanda quindi di presentarsi agli eventi con largo anticipo, per consentire le procedure di registrazione ed assegnazione dei posti.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e i posti limitati.

Per il solo evento speciale di Ferragosto è obbligatoria la prenotazione.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

PROGRAMMA DI LUGLIO

Mercoledì 15 luglio alle 21 (accoglienza dalle ore 20)

Piazza Primo Maggio

RASSEGNA TEATRO AL VERDE

UN SOGNO NEL CASTELLO

Teatro Daccapo

Un Sogno nel Castello è uno spettacolo di arte varia spontaneo e coinvolgente. Il castello è metafora di ogni luogo di ritrovo: dal borgo alla piazza, dal cortile alla strada, dal parco alla festa di paese. Bon Bon e Gratta Gratta, protagonisti dello spettacolo, sono artisti girovaghi, raccontastorie e imbonitori, personaggi buffi pronti ad intrattenere il pubblico. Gli attori danno vita ad uno spettacolo giullaresco, ma proposto con garbo e senza volgarità, ritmato dal continuo cambio di personaggi. Il pubblico potrà interagire con i protagonisti in scena, dando vita ad una grande FESTA A CORTE!

Venerdì 17 luglio alle 21.30 (accoglienza dalle ore 20:50)

Piazza Primo Maggio

CINEMA ALL’APERTO

VENGO ANCH’IO

di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase 2017, 91’

Un ragazzo affetto da disturbi dello spettro autistico, una donna appena rilasciata dal carcere e un assistente sociale con tendenze suicide si imbarcano in un avventuroso viaggio in macchina.

Mercoledì 22 luglio alle 21 (accoglienza dalle ore 20)

Piazza Primo Maggio

RASSEGNA TEATRO AL VERDE

PATATRAK

una calamità naturale è sempre dietro l’angolo

Barabao Teatro

Silvia, Semir, Diego e Monica - una commessa, un operaio, un autista e una maestra - addestrati ed equipaggiati fino ai denti per evenienze che non succedono mai... ma quando succedono... meglio essere preparati. Allenati come artisti del circo, destinati ad essere angeli custodi senza ali, ma con caschi gialli e tute blu, camminano sul filo teso del pericolo senza rete di protezione, si dimostrano acrobati straordinari, lanciandosi in numeri mozzafiato, solo per il bene comune. Queste quattro anime eccezionali ci catapultano nel mondo della PROTEZIONE CIVILE.

Venerdì 24 luglio alle 21.30 (accoglienza dalle ore 20:50)

Piazza Primo Maggio

CINEMA ALL’APERTO

BEATE

di Samad Zarmandili 2018, 90’

Un gruppo di operaie e uno di suore, entrambe accumunate dal fatto di rischiare di peredere il proprio futuro, s’inventano un business fuori da tutte le regole.

Mercoledì 29 luglio alle 21 (accoglienza dalle ore 20)

Piazza Primo Maggio

RASSEGNA TEATRO AL VERDE

CAPITANI CORAGGIOSI

Bam! Bam! Teatro

Come si formerà alla vita il figlio di un miliardario che lo vizia all’inverosimile? Sarà felice? O, come in effetti succede, si renderà odioso a tutti? Il giovane Harvey parte per una crociera su una delle navi paterne… ma finisce in mare. A salvarlo sarà Manuel, il capitano di un peschereccio che lo tratterà come un qualunque mozzo… Una scena evocativa ed in continuo cambiamento, due attori e un musicista creatore di effetti sonori, una tecnica di narrazione in diretta. Sul peschereccio We’re here si alternano tutti i protagonisti... Lo spettacolo questa estate ha vinto il Premio Otello Sarzi.

Venerdì 29 luglio alle 21 (accoglienza dalle ore 20)

Piazza Primo Maggio

TEATRO E ALTRO

ALTRI FIGURINI

(SPETTACOLO COMICO-TEATRAL-MUSICALE)

Bandakadabra

Torna Bandakadabra, l’estrosa formazione di fiati e percussioni torinese, “fanfara urbana” nata sulla strada, in mezzo alla gente, in uno spettacolo comico-teatral-musicale dai toni vagamente surreali e dadaisti, capace, all’occasione, di creare un flusso di comunicazione con gli spettatori. Dalle atmosfere western delle colonne sonore di Ennio Morricone ai Beatles, passando per ironiche riflessioni sulla “tossicità” degli smartphone e sulla sfortunata vita amorosa dei musicisti di “insuccesso”. Una musica da ascoltare e da vedere…

PROGRAMMA DI AGOSTO

Venerdì 7 agosto alle 21 (accoglienza dalle ore 20)

Piazza Primo Maggio

TEATRO E ALTRO

DON CHISCIOTTE

Tragicommedia dell’Arte

Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto

Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti alla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. Le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei due saltimbanchi che arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa!

Soggetto originale: Marco Zoppello

Elaborazione dello scenario: Carlo Boso e Marco Zoppello

Dialoghi: Carlo Boso e Marco Zoppello

Interpretazione e regia: Marco Zoppello e Michele Mori

Produzione: StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto

Lunedì 10 agosto alle 21 (accoglienza dalle ore 20)

Prato e parcheggio di Villa Draghi

EVENTO SPECIALE

LA NOTTE DELLE STELLE E DEI POETI

Silver Ensemble, dirige M° Fabrizio Castanìa

Sotto le stelle della notte di San Lorenzo un quintetto d’archi (2 violini, viola, violoncello e contrabbasso) accompagnerà la lettura di opere di grandi poeti italiani con celebri brani di musica classica. Le voci di due attori ci accompagneranno in un viaggio poetico da Petrarca a Dante, da Pascoli a Foscolo, in un’atmosfera romantica e suggestiva, tra natura e cultura.

A cura di Mare Alto Teatro – telefono 348.4410815

Per la partecipazione è indispensabile l’utilizzo di un plaid personale, poiché gli spettatori assisteranno allo spettacolo seduti sul prato e non ci saranno sedie.

Giovedì 13 agosto alle 19

EVENTO SPECIALE

TRAMONTO A MONTEGROTTO: A SPASSO NELLA STORIA

Passeggiata con il GAL Patavino

Una passeggiata culturale che narra la storia di Montegrotto attraverso leggende, fiabe e racconti euganei ma anche grazie alla visita di alcuni dei luoghi più importanti del suo passato.

Prenotazioni su visitgal.collieuganei.it - Informazioni visit@galpatavino.it - telefono 347.6238422

Venerdì 14 agosto alle 4:45

Prato e parcheggio di Villa Draghi

EVENTO SPECIALE

CONCERTO ALL’ALBA

Silver Ensemble, dirige M° Fabrizio Castanìa

Torna l’atteso concerto all’alba, quasi un rito per gli spettatori, che potranno godere dell’incantesimo del sorgere del sole, accompagnati dalle note di famosi brani musicali eseguiti da sette strumentisti. Non solo intrattenimento, ma anche cultura: dopo l’alba i brani verranno brevemente commentati con aneddoti e curiosità.

A cura di Mare Alto Teatro – telefono 348.4410815

Per la partecipazione è indispensabile l’utilizzo di un plaid personale, poiché gli spettatori assisteranno allo spettacolo seduti sul prato e non ci saranno sedie.

Venerdì 14 agosto alle 21.30 (accoglienza dalle ore 20:50)

Piazza Primo Maggio

CINEMA ALL’APERTO

UN’ESTATE IN PROVENZA

di Roselyne Bosch 2018, 105’

Léa Adrien e Theo vanno in vacanza in Provenza dal nonno, un uomo che hanno mai incontrato e che non è molto felice di vederli sbarcare nel proprio paradiso rurale.

Sabato 15 agosto alle 21 e alle 23

Parco Mostar

EVENTO SPECIALE DI FERRAGOSTO

Prenotazione obbligatoria su www.montegrotto.org - www.eventbrite.it

Per informazioni: Comune di Montegrotto Terme - Ufficio cultura – 049.8928762

IAT viale Stazione, 60 - telefono 049.8928311

Venerdì 21 agosto alle 21.30 (accoglienza dalle ore 20:50)

Piazza Primo Maggio

CINEMA ALL’APERTO

PENG E I DUE ANATROCCOLI

di Chris Jenkins – Cina, 2018, 91’

Peng è un’oca piuttosto indipendente che vuole vivere a modo proprio, ma quando salva due giovani anatroccoli dalle grinfie di un gatto, questi si attaccano a lui come ad un genitore.

Mercoledì 26 agosto alle 21 (accoglienza dalle ore 20)

Piazza Primo Maggio

RASSEGNA TEATRO AL VERDE

ZAC COLPITO AL CUORE

di ATGTP / Il laborincolo / Panedentiteatro

“Sono Zac, scrivo storie d’avventura. Questo è tutto”. Così si presenta il protagonista di questo spettacolo, sicuro di sé e abile nell’inventare storie di draghi e cavalieri coraggiosi. Ma quando gli chiedono di scrivere una storia d’amore, lo scrittore dal “cuore di ghiaccio” si rifiuta. Eppure si ritroverà, suo malgrado, coinvolto in una storia tra sogno e realtà, fatta di conigli che si vogliono sposare, tenere effusioni, canzoni sdolcinate e promesse di matrimonio: proprio la storia che aveva rifiutato di scrivere! In scena un attore e dei muppets animati a vista: un coniglio in giacca e cravatta ubriaco d’amore, la sua amata che danza in un candido abito da sposa, una volpe affamata che si muove in silenzio… Una storia che va dritto al cuore e che ci parla della paura di amare. Spettacolo esilarante e ricco di emozionanti risate!

Venerdì 28 agosto alle 21.30 (accoglienza dalle ore 20:50)

Piazza Primo Maggio

CINEMA ALL’APERTO

NON CI RESTA CHE VINCERE

di Javier Fesse 2018, 124’

Marco è allenatore di basket, viene condannato a nove mesi di servizi sociali che consistono nell’allenare la squadra di giocatori disabili “Los Amigos”.

E ANCORA…

Mercoledì 9 settembre alle 21 (accoglienza dalle ore 20)

Piazza Primo Maggio

RASSEGNA TEATRO AL VERDE

LE SOMMELIER

Freakclown

Una degustazione ad alto tasso di comicità, uno spettacolo in divenire; tra calici e bottiglie volanti, equilibrismi estremi, bicchieri musicali e bottiglie sonore, i Freakclown esplorano il mondo dell’enologia a loro modo, con una comicità fisica ed originale. I due clown, dopo essersi esibiti per il Cirque du Soleil nello spettacolo “Allavita!” a Expo 2015, si trasformeranno in improbabili sommellier, dando vita ad uno spettacolo che mescola musica dal vivo, strumenti originali ed unici, acrobatica, magia e poesia, in un mix che ci farà ubriacare!



RASSEGNA TEATRO AL VERDE

a cura dell’Assessorato all’Istruzione

Per informazioni: Teatro della Gran Guardia

Telefono 393.9812287



CINEMA ALL’APERTO

Per informazioni: Euganea Movie Movement

Telefono 0429.74309

