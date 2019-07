Montegrotto Estate, tutti gli appuntamenti del weekend

Continua la rassegna "Montegrotto Estate" venerdì 26 e sabato 27 luglio.

Scarica il depliant con tutti gli eventi estivi a Montegrotto

Di seguito:

Cinema all’aperto - Venerdì 26 luglio, ore 21.15

Piazza Carmignoto

Vacanze Romane

di William Wyler

Commedia sentimentale con un'indimenticabile Audrey Hepburn. È la proposta di cinema all’aperto di Montegrotto Estate in programma per venerdì 26 luglio, alle 21.15 in piazza Carmignoto. Un grande classico a ingresso gratuito.

A Roma, la principessina Anna affronta un viaggio diplomatico imbrigliato in rigide etichette. Il suo medico personale pensa che un sedativo possa calmare l’animo turbato della principessina. Lei fugge e si tuffa nella movida Romana ma il sedativo non tarda a fare effetto.

In caso di maltempo la proiezione verrà recuperata martedì 30 luglio

Per informazioni: Comune di Montegrotto, settore Cultura e Turismo, Tel. 049 8928782; IAT, viale Stazione, 60 tel 0497952278

Teatro all’aperto - Sabato 27 luglio, ore 21

Piazza Carmignoto

La famiglia Mirabella

con Il Teatro Viaggiante

La famiglia mirabella de Il Teatro Viaggiante sembra Una versione contemporanea del circo d’altri tempi: energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro, musica: ecco le componenti dello spettacolo “La famiglia Mirabella” proposto dalla compagnia Il Teatro Viaggiante sabato 27 luglio alle 21 in piazza Carmignoto, nell’ambito di Montegrotto Estate.

In piazza compaiono una bici olandese a tre ruote, monocicli di diverse misure, birilli, palline, musica e cinque personaggi dai vestiti sgargianti, cappelli e gilet: sono Edoardo Mirabella, Elisabetta Cavana e i loro figli, Martin, Matilde e Mael. Il ritmo ska della musica trascina la folla verso quel nucleo speciale, il pubblico si dispone pian piano attorno a loro, grandi e piccini delimitano un palcoscenico del colore del selciato.

Lo spettacolo ha inizio! Equilibrismi mozzafiato su rola bola, con tanto di hulla hop e giocoleria, poi la danza che irrompe come un turbine di allegria, seguita da tante acrobazie e dai sorrisi dei bambini, che spesso evolvono in intrattenibili risate.

È un’ora di visual comedy, teatro di strada e coinvolgimento, dove virtuosismo e umanità si fondono in un’inimitabile e unica atmosfera.

La famiglia Mirabella è una vera e propria famiglia, vincitrice del Premio Takimiri e già ospite della trasmissione Colorado. Spettacolo comico, acrobatico, visuale e… familiare!

