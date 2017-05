Montegrotto in fiore 2017

Sabato 6 maggio e domenica 7 maggio la città di Montegrotto Terme si veste di colore.

Vie e piazze ospiteranno musica , colori e natura nell'ottica di accoglienza e familiarità che contraddistingue la città.

Esposizione florovivaistica, mercatino dell'artigianato, laboratori per bambini, animazione e conferenze workshop... e tanto altro ancora.

MONTEGROTTO IN FIORE:DOMENICA 7 MAGGIO CON LE DELIZIE A “KM ZERO” FIRMATE DALLE AZIENDE DI CAMPAGNA AMICA

Una domenica speciale con i prodotti firmati dagli agricoltori padovani, le novità di stagione e tante primizie. Appuntamento a Montegrotto in Fiore, domenica 7 maggio. Sarà l’occasione per conoscere e acquistare le tipicità di stagione e del territorio a prezzi convenienti, come è tradizione per le iniziative che portano i colori di Coldiretti – Campagna Amica.

Per tutto il giorno gli agricoltori di Campagna Amica Padova metteranno a disposizione dei tanti ospiti prodotti freschi e di stagione, all’insegna del mangiar sano e del consumo responsabile e consapevole. Protagoniste le tipicità del territorio come ortofrutta, miele, insaccati, latticini, formaggi, vini dei Colli Euganei, olio extravergine di oliva dei Colli Euganei e prodotti cosmetici sempre a base di olio extravergine, ma anche fiori e piante, pane, dolci, prodotti da forno e molto altro ancora.

Un’ulteriore opportunità per conoscere ed acquistare i prodotti di qualità del territorio, la cui origine è garantita dagli agricoltori, pronti a metterci la faccia. La spesa nei mercati agricoli continua a crescere e a riscuotere l’interesse dei consumatori, disposti a ridurre i passaggi della filiera ma non a rinunciare alla qualità, attenti anche all’origine dei prodotti che portano in tavola.

