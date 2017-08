Montegrotto sotto le stelle 2017, shopping e iniziative in orario serale

Prende il via venerdì 4 agosto la kermesse estiva “Montegrotto sotto le stelle”. Tutti i venerdì ed i sabati del mese, i negozi, i bar ed i ristoranti del tratto di viale Stazione comunemente denominato “boulevard”, di piazza Carmignoto, via Manzoni e piazza I^ Maggio, rimarranno aperti in orario serale.

Oltre allo shopping e agli eventi promossi dal Comune, come la rassegna cinematografica e lirica, durante queste serate, alcuni bar della zona allieteranno gli ospiti del centro termale con spettacoli musicali dal vivo, che spazieranno dalla musica jazz al rock.