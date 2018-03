Pasqua e Pasquetta, i monumenti e le mostre aperti nel Sistema Museale Civico

Porte aperte nelle sedi museali ed espositive cittadine in occasione delle festività pasquali, con un ricco ventaglio di proposte che spaziano dalla pittura alla fotografia, dai gioielli ai giocattoli.

Il sistema museale civico e le mostre organizzate dal comune di Padova saranno infatti aperti al pubblico domenica 1 e lunedì 2 aprile.

🐰SCOPRI GLI EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA A PADOVA E PROVINCIA🐣​

Il sistema museale civico

Cappella degli Scrovegni, Musei Civici agli Eremitani, palazzo Zuckermann, palazzo della Ragione, Stabilimento Pedrocchi-Piano Nobile e Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea, oratorio di San Rocco, oratorio di San Michele, Loggia e Odeo Cornaro, Casa del Petrarca ad Arquà Petrarca.

Musei Civici Eremitani

Ai Musei Civici agli Eremitani continua la mostra Sandra Marconato "Prendere coscienza del mondo", un’antologia del lungo e variegato percorso dell’arista padovana (1927-2016), iniziato con la tessitura sotto la guida di Anna Akerdhal e segnato poi dalla ricerca della tridimensionalità dell’arazzo e dal successivo superamento della materia per una maggiore attenzione alla spiritualità (orario 9-19).

* ingresso intero 10 euro, ridotto 8 euro, speciale 6 euro; il biglietto permette l’accesso anche alle collezioni museali.

Oratorio di San Rocco

Robert Baines, Karl Fritsch e Gerd Rothmann, tre dei massimi esponenti della gioielleria contemporanea di ricerca, sono protagonisti della mostra "Il ritorno dei tre amici", all’oratorio di San Rocco in via Santa Lucia. Baines, australiano, è noto per i suoi gioielli scanzonati, ironici e fantasiosi, Karl Fritsch, artista tedesco nato in Nuova Zelanda, per le sue interpretazioni iconoclastiche dei gioielli della tradizione; infine Gerd Rothmann, artista tedesco, si distingue per la sua ricerca ai confini della body art (orario 9.30-12.30, 15.30-19).

Palazzo Zuckermann

Una finestra sull’oreficeria contemporanea anche a palazzo Zuckermann con la mostra "Daniela e Marzia Banci orafe. La tradizione nella modernità". L’esposizione traccia un percorso tematico dei quasi quarant’anni di attività nel campo dell’alta gioielleria delle due sorelle, orafe di solida formazione, che hanno innestato la propria ricerca sul gioiello sulle antiche tradizioni dell'arte orafa (orario 10-19).

Galleria Cavour

Alla Galleria Cavour l’artista Manuela Bedeschi presenta una selezione di sue opere per raccontare l’evoluzione della sua produzione artistica, che spazia dalla scultura alla pittura, prediligendo sempre più le installazioni e gli interventi site specific, sottolineando gli spazi con segni di luce, in cui il neon è il principale mezzo espressivo (orario 10-13 e 15-19).

Palazzo Moroni

Alle scuderie di palazzo Moroni la mostra "Paola Caenazzo. Padova-Atene andata e ritorno. Identità in movimento" permette al pubblico di compiere un viaggio tra le due città: muovendo dal ritratto e dalla figura umana, si passa attraverso una serie di interni ateniesi per poi uscire all’aperto nella città di Atene, dove la pittrice è vissuta a lungo. Il cammino si sposta quindi a Padova tra i negozi di frutta, di ortaggi e fiori, la ferrovia grigia e velata, il ventre trafficato e chiacchierone del Salone, il Prato della Valle sotto la pioggia, le vecchie botteghe del centro (orario 9.30-12.30 e 14-18).

Sottopasso della Stua

La mostra "Una volta, e una volta sola": attimi di ascolto nel vedere, incontri irripetibili con un pezzo di mondo. Fotografie di Fabio Boer, Marco Ferrandi, Alberto Garavello e Alessandro Tegon al Sottopasso della Stua presenta il progetto artistico-fotografico SìAmo Arcella, un racconto per immagini del caleidoscopico quartiere fatto di storie, persone, vite. (orario lunedì-venerdì 10-18, sabato e domenica 15-18).

Palazzo Angeli

Il fascino sospeso di un borgo fantasma in provincia di Matera, Craco, nella lista dei monumenti da salvaguardare redatta dal World Monuments Fund, rivive nelle fotografie di Ninì Candela esposte a Palazzo Angeli (orario 10-18). L’obiettivo del fotografo privilegia gli interni pittorici di alcune case del paese abbandonato dai suoi quasi duemila abitanti agli inizi degli anni sessanta a causa di una rovinosa frana che ne distrusse parte del centro abitato.

Gran Guardia

Dalle ninne nanne ai canti goliardici, dalle melodie strimpellate per gioco a quelle suonate nel saggio scolastico, la musica è una presenza costante nella crescita. Lo dimostra l’esposizione "Crescere a tempo di musica", che nella Sala della Gran Guardia in piazza dei Signori presenta materiali provenienti in gran parte delle raccolte del Museo dell’Educazione, alcuni automi musicali della Collezione Alfio Zappalà, strumenti musicali in uso nella banda dell’Istituto per l’infanzia abbandonata, prestati per l’occasione da S.P.E.S. Servizi alla Persona Educativi e Sociali di Padova, materiale a stampa relativo alla casa editrice musicale di Guglielmo Zanibon (orario 9.30-12.30 e 15-19).

Elenco sedi museali aperte a Pasqua e Pasquetta

Musei Civici agli Eremitani

Museo D'Arte Medievale e Moderna

Museo Archeologico

piazza Eremitani, 8

049.8204551

[intero 10 euro, ridotto 8 euro; il biglietto comprende l'ingresso a palazzo Zuckerman]

Palazzo Zuckermann

Museo d'Arte Arti Applicate e Decorative

Museo Bottacin

corso Garibaldi, 33

049.8205664

Cappella degli Scrovegni

piazza Eremitani, 8

049.8204551

[intero 13 euro, ridotto 8 euro; prenotazione obbligatoria 049.2010020 - www.cappelladegliscrovegni.it]

Palazzo della Ragione

piazza delle Erbe

049.8205006

[intero 6 euro, ridotto 4 euro]

Stabilimento Pedrocchi

Piano Nobile

Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea

piazzetta Cappellato Pedrocchi

049.8781231

[intero 4 euro, ridotto 2,50 euro]

Oratorio di San Rocco

via Santa Lucia

049.8753981

[intero 3 euro, ridotto 2 euro]

Oratorio di San Michele

piazzetta San Michele

049.660836

[intero 2 euro, ridotto 1,50 euro]

Loggia e Odeo Cornaro

via Cesarotti, 37

Associazione La Torlonga

335.1428861

[intero 3 euro, ridotto 2 euro]

Casa del Petrarca

via Valleselle, 4 - Arquà Petrarca

0429.718294

[intero 4 euro, ridotto 2 euro]

Gallery