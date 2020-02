Morgan e Voltalacarta al Gran teatro Geox

Morgan e Voltalacarta

Mercoledì 6 maggio 2020 ore 21.30

Gran Teatro Geox, Padova

Morgan porterà a Padova un sentito omaggio a Fabrizio De André, accompagnato dalla band friulana Voltalacarta. Con "Dentro e fuori Faber", Morgan e l'ensemble Voltalacarta saliranno sul palco del Gran Teatro Geox dopo il successo riscontrato in altri teatri italiani. Il nuovo progetto vedrà un ispirato Morgan fornire al pubblico gli strumenti per capire a pieno il mondo di De André che, attraverso le sue canzoni, racconta il mondo degli ultimi, dei diseredati e dell'amore. Una serata, un'autentica lezione-spettacolo che ci trasporterà in un emozionante viaggio attraverso tutti i grandi successi del genio "Faber”.

Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, musicista, cantautore e interprete, nasce a Milano il 23 dicembre del 1972. Dopo il grande successo nazionale coi Bluvertigo, Morgan è stato giudice per noti talent show italiani e in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

L'idea di ‘Voltalacarta' nasce dal desiderio di raccontare Fabrizio De Andrè, a 20 anni dalla sua scomparsa, non solo dal punto di vista musicale, ma dell'artista a tutto tondo, emblema di un cantautorato che ha tracciato un solco indelebile nella musica italiana e non solo. Il nome evoca la tradizione popolare dei brani De Andrè, miscelata con la modernità. Dal punto di vista musicale la scelta è ricaduta per la stragrande maggioranza dei brani sugli arrangiamenti della Premiata Forneria Marconi, anche per celebrare i 40 anni dallo straordinario concerto con De Andrè, che resta tutt'ora uno dei più grandi avvenimenti in ambito musicale italiano.

Biglietti da oggi, lunedì 24 febbraio, su ticketmaster.it e presso i punti vendita abituali.

