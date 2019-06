“Le musiche di Morricone al chiaro di luna” all’arena Montemerlo

L’Estate in Arena, 36esima edizione, parte con il concerto “Le musiche di Morricone al chiaro di luna” di sabato 29 giugno alle 21.30, che apre alla nuova collaborazione della con l’associazione Clair de Luna – Al chiaro di luna, che propone da tempo concerti con orchestre e giovani talenti.

Il primo all’Arena Montemerlo sarà con le musiche di Ennio Morricone proposto con un live ensemble formato da Luca Cacciatori (violino), Giulia De Paoli (piano), Carlo Maron (clarinetto), Enrico Milani (violoncello), Francesco Cigana (percussioni). Gli arrangiamenti sono di Matteo Cesarotto che ha messo in programma 15 brani, da Addio a Cheyenne" (C'era una volta il West) passando per "Playing love" (La leggenda del pianista sull’oceano) a "Come un madrigale" (Quattro mosche di velluto grigio). Sarà un viaggio nelle emozioni, tra i ricordi dei film più belli, nelle note di uno dei più grandi compositori contemporanei.

Biglietto 15 euro (in prevendita + DP) in serata 20 euro (botteghino Arena)

Per i biglietti online tutti i link su Facebook/ Clair de Lune - Al chiaro di luna

Informazioni

Pro Loco Montemerlo

Tel.340 5381060

www.montemerlo.it - proloco@montemerlo.it

https://www.facebook.com/events/2251563068416650/

