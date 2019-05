Basta morti sul lavoro, "Ride" il film di Valerio Mastandrea al cinema MultiAstra

Proiezione del film "Ride" di Valerio Mastandrea. In memoria di Marian Bratu e Sergiu Todita. Basta morti sul lavoro. Lunedì 3 giugno, alle ore 20.45, presso il Cinema Multi Astra di via Tiziano Aspetti a Padova, la Cgil proietterà il film "Ride", di Valerio Mastandrea.

E' passato poco più di un anno dal drammatico incidente alle Acciaierie Venete a causa del quale hanno perso la vita Marian Bratu e Sergiu Todita.

La Cgil continua la battaglia per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in una regione come il Veneto che detiene il pessimo primato dei morti sul lavoro.

E' una battaglia da condurre nelle aziende, a livello politico e istituzionale, ma anche sul piano culturale.

Per questo abbiamo deciso di dedicare l'ultimo film prima della pausa estiva al tema degli incidenti sul lavoro.

..."Ride" è un titolo paradossale per un omicidio bianco, un operaio morto "di fabbrica". A questo tema l'attore aveva dedicato anche il suo primo corto da regista, "Trevirgolaottantasette"(3,87 italiani al giorno muoiono sul lavoro). "Non è un'ossessione personale – dice - ma da allora a oggi non è cambiato assolutamente niente, se non in peggio. Sono morti più assurde della morte stessa, ma non ci facciamo caso, ci stiamo facendo l'abitudine, come ai bambini che muoiono in Africa".

