Mostra "Aion a Padova" di Louise Manzon a palazzo della Ragione

Inaugurazione mostra: 6 febbraio 2020, ore 18

La Fondazione Advantage e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova presentano un’installazione dell’artista Louise Manzon, in contiguità con le tematiche di sostenibilità sociale e ambientale promosse anche da Advantage.green.

Il progetto Advantage Premiere Art è parte integrante dell’attività della Fondazione Advantage.

Aion

Aion rappresenta l’eternità, come un tempo che ricomincia incessantemente, senza un vero inizio e una vera fine.

Il concetto di Aion, viene assimilato al perenne processo migratorio, che esiste da sempre e ci sarà per sempre, in quanto insito nella natura umana. E' una mostra tutta al femminile, che coniuga l’incessante scorrere del tempo con il ripetersi costante del fenomeno migratorio.

Protagoniste della rassegna sono sculture di figure ricoperte di materiali poveri, quali fili di ferro, frammenti di reti metalliche, cocci di ceramica, ma incoronate come vere regine.

Sono archetipi femminili portatrici di vita, di lotte affrontate nella storia, nelle culture, nelle religioni, nelle geografie che custodiscono sogni e speranze.

L’arte di Louise Manzon esalta infatti l’immaginario della donna come “custode del principio creatore e madre di un tempo trascendente e assoluto”.

Louise Manzon

Louise Manzon è nata a San Paolo del Brasile ed è cresciuta in una famiglia cosmopolita, formandosi tra il Sud America, l’Europa e gli Stati Uniti.

Si è laureata in Disegno Industriale presso la Fondazione “Armando Alvares Penteado” di San Paolo. Ha collaborato con uno studio di architettura internazionale ed ha proseguito gli studi conseguendo un master in Disegno industriale presso il Pratt Institute di New York, dove si è misurata con diversi linguaggi espressivi e stili artistici.

Ha lavorato come designer presso l’agenzia Young & Rubicam di New York City.

Le sue sculture sono state esposte in negli Stati Uniti e in Italia.

Hanno scritto di lei e del suo lavoro, fra gli altri, Philippe Daverio, Achille Bonito Oliva, Alain Elkann, Luca Beatrice e Paul Laster.

Informazioni

orario: 9-19, chiuso il lunedì

mostra gratuita con biglietto d'ingresso a Palazzo della Ragione: intero euro 7; ridotto euro 5; scuole euro 2 a studente

Fondazione Advantage

email milano@adfinancial.net

siti www.fondazioneadvantage.org

https://www.facebook.com/events/270507960607830/