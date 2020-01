Mostra “l’arte degli ex-voto” alla chiesa del Torresino

La chiesa del Torresino si appresta ad ospitare un’interessantissima mostra legata agli ex-voto.

Curata e realizzata da Piero Pazzi, è composta da venti riproduzioni degli ex-voto del Santuario Madonna dello Scarpello di Perastro.

La mostra verrà inaugurata Sabato 11 gennaio alle ore 17 alla presenza del curatore e di una delegazione del Veneto Real.

Resterà poi aperta al pubblico fino al 26 gennaio con i seguenti orari:

dal martedì al venerdì : dalle 15.30 alle 18.30;

al : dalle 15.30 alle 18.30; sabato e domenica: dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

All’interno dell’iniziativa, altro evento da segnalare è l’incontro con Ettore Beggiato per la presentazione del volume “Galeas per montes”. L’appuntamento è per Lunedì 20 gennaio alle ore 20.45 sempre presso la Chiesa del Torresino.

Info web

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/mostra-larte-degli-ex-voto

