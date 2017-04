Mostra “Capelli”, fotografie di Cristina Collodel al Sottopasso della Stua

Inaugurazione: sabato 28 aprile ore 18

Organizzata dal Comune di Padova Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche con il supporto dell’Associazione di Promozione Sociale Kinima, la mostra personale di Cristina Collodel prosegue il ciclo di esposizioni fotografiche del 2017 al Sottopasso della Stua. L’esposizione si inserisce nel programma di sviluppo del progetto artistico “BLACK and WHITE VENETO”, curato da CINEMA KEY e KINIMA, nell’ambito del bando Culturalmente 2016, di Fondazione Cariparo.

Attraverso il rito del taglio di capelli, Collodel mette in relazione l’influenza della cultura Cinese, così complessa e apparentemente chiusa; giovani italiani si rivolgono a parrucchieri cinesi per farsi catturare dal fascino ancora misterioso di un taglio d’oriente, diventando icone di un’epoca nella quale gli stili si intrecciano. La mostra, curata da Simone Falso è anche un invito rivolto allo spettatore alla riflessione sulle conseguenze della globalizzazione della cultura.

Cristina Collodel

Diplomata in Grafica Pubblicitaria e Fotografia. Ama viaggiare e fotografare la vita e le culture del mondo. Nel 2003 la prima mostra dedicata alle “panchine”. Recentemente ho partecipato ad una collettiva di fotografia a Padova e vinto il Concorso Nazionale Leica Talent 2012 con il progetto “Pausa Caffè”.

Associazione KINIMA

L’associazione KINIMA non ha scopo di lucro, è laica, apartitica e apolitica. E’ un centro di sperimentazione e di formazione di altissima qualità e di grande attualità nell’ambito dell’immagine e della sua interpretazione nella società contemporanea, opera attraverso una serie di attività: corsi di fotografia, uscite fotografiche, visite guidate, camera oscura, prestito attrezzatura fotografica, prestito libri, progetti di stop motion, di time lapse, workshop, concorsi fotografici, performances, esposizioni, incontri con autori e altro ancora. KINIMA si avvale di personaggi di spicco nella cultura delle immagini, professionisti nel campo e teorici di rilievo. Promuove lo sviluppo creativo della persona, la cultura informatica, con particolare attenzione al mondo Open Source. Con il nuovo ciclo di Mostre che inaugura le attività del 2017, KINIMA coinvolge giovani talentuosi curatori e giovani artisti emergenti, per sottolineare lo spirito di autentica ricerca e innovazione che ha definito, in questi ultimi anni, il Sottopasso della Stua come polo di sperimentazione culturale e KINIMA come una solida scommessa di ricerca sulla fotografia per la città di Padova.

Informazioni

Ingresso libero

Orario: dal lunedì al venerdì 10-18, sabato e domenica 15–18

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

ferrettimp@cultura.padova.it

Tel. 049 8204522

Evento facebook https://www.facebook.com/events/437831816556686/