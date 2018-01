Mostra ”Chiedimi cos’è l’Antartide” alla chiesa del Torresino a Cittadella

Gli studenti delle classi 5^ BSA e 5^ AS del Liceo”Tito Lucrezio Caro” in collaborazione con il dott. Elvio Lazzarini, cittadellese e medico chirurgo presso U.O.C. Chirurgia Generale dell’Ospedale di Cittadella, che ha partecipato in qualità di medico responsabile al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide nell’ambito della XXXI Campagna Antartica presso la base italo-francese Concordia, vi invitano alla mostra ”Chiedimi cos’è l’Antartide”.

L’esposizione allestita presso la Chiesa del Torresino, si pone l’obiettivo di fornire una panoramica e una buona base conoscitiva sull’Antartide tramite uno “studio diretto” del continente.

Appuntamento con l’inaugurazione a venerdì 12 gennaio, alle ore 19.

La mostra resterà poi aperta al pubblico fino a lunedì 15 gennaio con i seguenti orari: