Mostra "Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali nel Materano" a palazzo Moroni

In occasione del Giorno della Memoria, la Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili promuove la mostra fotografica e documentaria "Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali nel Materano".

Si tratta di un progetto di Agedo Torino, a cura di Cristoforo Magistro, che ripercorre, attraverso foto e documenti, le biografie di 28 uomini provenienti da tutta Italia e confinati durante il Fascismo nella provincia di Matera con l'accusa di pederastia. Oltre alle 28 storie c’è anche quella di una donna, Gilda, confinata, nel 1940, perché tenutaria di una casa di tolleranza nella quale si consumavano rapporti sessuali tra uomini.

Appuntamento dal 14 al 27 gennaio al cortile pensile di palazzo Moroni.

Ingresso libero.

Evento collegato

Spettacolo teatrale "Confino, frammenti per una tragedia mancata"

Centro Culturale Altinate/San Gaetano

Martedì 28 gennaio 2020, alle ore 20.45

Promosso dalla Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili, lo spettacolo narra la storia di un omosessuale al confine nell'Italia fascista.

Un racconto teatrale in frammenti che cercano di ricomporre i pezzi della vita di Angelo P., personaggio dichiaratamente inventato, per portare in scena la verità di tante storie ancora chiuse negli archivi. Ispirato al clima che ha caratterizzato l'Italia nel ventennio fra le due guerre, il testo affronta il tema dell'omosessualità e della sua condanna a una strategia di silenzio e occultamento. Un progetto di Alessandro Tampieri. L'ingresso è libero.

Per informazioni

Commissione pari opportunità - Settore Gabinetto del Sindaco

telefono 049 8205210

orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13