Mostra “Distacchi”: laboratori di attività creative e artistiche al San Gaetano

Nell’ambito della mostra "Distacchi" Tiziana Montan allestita alle Scuderie di Palazzo Moroni, sono previsti dal 15 al 30 settembre al Centro culturale Altinate San Gaetano dei laboratori rivolti ai bambini dai 6 ai 13 anni e alle loro famiglie, tutti i giorni sabato e domenica compresi, con orario 9.30-12 e 16-18.30.

Tutte le informazioni sulla mostra

Le attività creative e artistiche proposte, in cui verranno espressi in forma artistica e con tecniche mutuate dall’arte-terapia i concetti di distacco rappresentati in mostra, avranno la durata di circa due ore. Prima dell’inizio dei laboratori verrà effettuata una visita guidata alla mostra.

Verranno utilizzati sia materiali tradizionali, quali pastelli e tempera, sia materiali di riciclo non convenzionali. L’obiettivo è quello di definire uno spazio personale dove favorire la libera espressione di contenuti immaginari ed emozionali.

L’iniziativa è gratuita previo prenotazione obbligatoria al numero: 333 1387872 dalle 10 alle 17 o tramite mail all’indirizzo: distacchi.evento@gmail.com .

Distacchi – Tiziana Montan, Padova, Scuderie di Palazzo Moroni – via del Municipio 1

8 settembre-7 ottobre 2018. Orario 9.30-12.30 / 14-19, chiuso i lunedì non festivi. Ingresso libero.

Info web

http://www.altinatesangaetano.it/it/eventi/laboratori-di-attivit%C3%A0-creative-e-artistiche-nellambito-della-mostra-distacchi